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Умные вещи

AliExpress создал необычную капсулу для социальной изоляции

Три покупателя AliExpress смогут получить набор во время главной распродажи маркетплейса 11.11.
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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AliExpress создал необычную капсулу для социальной изоляции. Фото: AliExpress

AliExpress создал необычную капсулу для социальной изоляции. Фото: AliExpress

AliExpress создал необычную капсулу Алибокс, которая поможет россиянам поддерживать социальную дистанцию. Это небольшое пространство станет прекрасным местом для отдыха и уединения. То, что нужно в период пандемии.

Внутри капсулы есть все необходимое для работы: проектор-кубик от Cinemood, VR-очки, плед-лаваш, голосовой помощник «Маруся», массажер для спины, звуковой наушник, который будит человека при наклоне головы.

Еще одно преимущество капсулы - это звукоизоляция. Так что вас едва ли кто-то сможет побеспокоить. Помимо этого, в Алибоксе предусмотрена даже специальная мини-дверь для кота.

- Особенно актуально с наступлением зимы: закутываешься в плед-лавашик, включаешь на проекторе любимый фильм, сбоку тепло светит красный неон, внешний шум до тебя не доходит…хотелось бы доставить этот бокс в каждую российскую квартиру, - рассказывает Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия.

У трех покупателей AliExpress будет шанс получить новую капсулу во время главной распродажи маркетплейса 11.11. Она пройдет с 11 по 13 ноября 2020 года. Алибокс доставят трем победителям в любую точку России.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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