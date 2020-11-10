И поиграть, и обучиться экономить на коммунальных услугах

Новое пособие призвано помочь школьникам научиться лучше разбираться в вопросах жилищно-коммунальной сферы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как не переплачивать за коммунальные услуги? Этому нужно учиться с детства. 10 ноября Фонд содействия реформированию ЖКХ и издательство «Просвещение» представили новое учебное пособие для школьников «Основы энергосбережения и экологической безопасности».

«После окончания школы дети не всегда знакомы со спецификой работы системы ЖКХ. Новое пособие призвано помочь школьникам научиться лучше разбираться в вопросах жилищно-коммунальной сферы, воспитать ответственных собственников жилья и сформировать у подрастающего поколения устойчивые навыки экологически ответственного поведения», - пояснила начальник Управления обучающих проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина.

Модули учебного пособия включают такие темы, как электричество, экономия коммунальных услуг, хранение вещей, «умный» город, инженерно-техническое обеспечение многоквартирных домов, вопросы нормативного обеспечения ЖКХ и другие. После каждой темы учащимся предлагается проверить свои знания. При этом большинство заданий носит творческий характер, например, пособие включает кроссворды, чек-листы для учащихся и темы для самостоятельных проектов.

«Это учебное пособие готовит к итоговой государственной аттестации, потому что в нем достаточно много практикоориентированных заданий, которые позволяют использовать знания по физике, химии, биологии при решении практических задач», - отметила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова.

Пособие подходит для обучения школьников 5-9 классов. Первый тираж составил 3 тыс. экземпляров. Пособие планируется доставить во все регионы России (сейчас уточняется в какие именно учебные заведения), а также рассматривается возможность выпуска его бесплатной электронной версии.

К настоящему времени пособие прошло апробацию в 26 школах и гимназиях Татарстана. Некоторые учебные модули были включены в образовательные программы детских лагерей «Артек», «Смена» и «Океан». Кроме того, уже стартовало обучение по этому пособию во всех школах Йошкар-Олы Республики Марий Эл, а на следующей неделе книги получат школьники поселка Жатай в Якутии.

Обратим внимание, что в основу учебного пособия положена обучающая компьютерная игра для школьников «ЖЭКА». По словам Ольги Гришиной, популярность сайта с игрой растет, достигла около 4 млн посетителей. Она вышла на международный уровень: уже проводились российско-китайские турниры. Причем, серьезный рост популярности игры отмечается именно в последние месяцы, когда произошла мировая пандемия коронавируса.

«Надеемся, что учебное пособие «Основы энергосбережения и экологической безопасности» станет не только настольной книгой и проводником в мир ЖКХ, но также привлечет наиболее заинтересованных школьников в средние специальные или высшие образовательные организации получать специальность в сфере ЖКХ», - резюмировала Ольга Гришина.