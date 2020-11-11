Вышки сотовой связи помогут отыскать пожары в глубокой тайге. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Если описать идею ученых из Томского университета и Института оптики атмосферы СО РАН в двух словах, то она выглядит очень просто. Надо зафиксировать с помощью вышек сотовой связи или метеостанций определенные изменения в атмосфере, которые указывают на то, в каком направлении «искать» пожар. И все.

Казалось бы, элементарно. Только вот беда. Регистрация температуры, влажности, скорости ветра, а также и продуктов горения и анализ всего этого -дорого и требует специального оборудования. Ученые мехмата ТГУ нашли те признаки пожара, фиксировать которые, да еще и на расстоянии, могут установки, что уже стоят повсюду, только для других целей.

Внутри пламени формируются турбулентные вихри, в которых происходит основное горение летучих компонентов. Они поднимаются вверх, расширяются, а потом распадаются. Процесс сопровождается выделением энергии, которая приводит к турбулизации свободной атмосферы в окрестности пламени. И как оказалось в результате измерений, эта турбулизация регистрируется на значительном расстоянии от очага горения, – рассказывает Егор Лобода, доктор физ-мат наук, заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ.

Сложно. Но ключевое здесь — зафиксировать огонь можно издалека. Сейчас ученые оформляют патент на это изобретение. А как только его получат, надо приступать к действиям и ставить систему на поток. Если дополнить ею существующие сегодня методы спутникового мониторинга, это даст возможность не только повысить точность обнаружения пожаров, но и исключить ложные сигналы.

– Наша разработка позволяет находить удаленные пожары, что в конечном счете приведет к минимизации затрат сил и средств авиалесоохраны. Также она позволяет использовать результаты мониторинга распределенной сети датчиков на посту оперативного дежурного МЧС, в ситуационных центрах и интегрировать их в комплексные геоинформационные системы, – комментирует Лобода.

Ученые добавляют, что система может быть использована на всей территории России для раннего обнаружения очагов огня и его тушения на стадии, пока пожар не вырос до масштабов стихийного бедствия.