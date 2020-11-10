Ленинградская область в 2021 году направит на образование, здравоохранение и соцподдержку больше половины бюджета

На помощь льготным категориям граждан и реновацию образовательных учреждений из бюджета Ленинградской области в следующем году будут направлены 650 млн рублей

Бюджет Ленинградской области на 2021 год будет социально ориентированным: больше половины расходов региональной казны направят на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Основной акцент в главном финансовом документе региона будет сделан на повышение социальной защищенности населения, заявил 10 ноября во время публичных слушаний по проекту бюджета первый зампред правительства Ленобласти Роман Марков. На слушаниях рассматривался проект бюджета на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов.

На реализацию национальных проектов в бюджете Ленобласти предусмотрено 8 646, 8 млн рублей. Еще 3 693,7 млн рублей выделяется на нацпроекты из федеральных средств. При этом будут увеличены расходы на направления «Демография» (до 3 800,9 млн рублей), «Жилье» (3 393,4 млн рублей с учётом средств из ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»), «Дороги» (1 888,3 млн рублей) и «Здравоохранение» (743,2 млн рублей).

На помощь льготным категориям граждан и реновацию образовательных учреждений из бюджета Ленинградской области в следующем году будут направлены 650 млн рублей. На создание единого цифрового контура в здравоохранении регион потратит 272,9 млн рублей, еще 78 млн рублей выделяется на поддержку медработников, в том числе, покупку жилья для врачей.

Одна из важнейших отраслей — региональный дорожный фонд — в будущем году будет профинансирован на 15 173 млн рублей. Эти средства направят на ремонт дорог, строительство и реконструкцию новых объектов, техподдержку дорожной техники. На жилищно-коммунальное хозяйство и ТЭК регион выделяет 12 787,2 млн рублей. Еще 1 630,9 млн рублей пойдут на благоустройство дворов и территорий, а также на создание комфортной городской среды.

- Несмотря на то, что условия непростые, жители должны получать все услуги, а мы выполнять все социальные обязательства, - подчеркнул Роман Марков. - Тот бюджет, который мы сейчас планируем, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Мы предусматриваем такой задел, который позволит стимулировать экономическое развитие Ленинградской области.

В будущем году регион продолжит финансирование инициатив жителей: на реализацию 1465 проектов в бюджете заложено 965,8 млн рублей. На адресные инвестиционные программы область выделяет 22 400 млн рублей. Сюда входят проекты строительства и реконструкции 15 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, теплоэнергетики и дорог.

Дефицит консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составит 13,7%. Предполагается, что в последующие годы он сократится до 2,9%.