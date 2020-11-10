"И скрипят планеты нашей тормоза": На сайте "Роскосмоса" открыли раздел с песнями на стихи Дмитрия Рогозина

Пользователи могут прослушать 12 треков, при этом автором слов 5 композиций указан поэт-песенник Дмитрий Рогозин Фото: Влад КОМЯКОВ

Песня, как известно, строить и жить помогает. “Дубинушка” облегчала труд волжским бурлакам, а космонавтам помогут песни главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Их можно найти на сайте госкорпорации в разделе "Песни о космосе". Плейлист на сегодняшний момент невелик. Пользователи могут прослушать 12 треков, при этом автором слов 5 композиций указан поэт-песенник Дмитрий Рогозин. Его перу принадлежат такие произведения, как "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй". А текст песни "Время-вечность” написала жена Дмитрия Олеговича Татьяна, хит звучит в исполнении Александра Маршала.

Песни руководителя “Роскосмоса” также включили в свой репертуар артисты с именами - Николай Расторгуев и Денис Майданов.

Поэт Дмитрий Рогозин в своих стихах предстает перед нами, как большой романтик, в котором живет азарт первопроходцев великих комсомольских строек:

“Я мог бы загульною жизнью сочной

По миру без толку подолгу шататься,

Но сердце меня зовет на Восточный,

Решил на Восточном работать остаться”

Это отрывок из песни “Рвем небо мы в клочья” о тех, кто променял “глухие московские пробки” на таежную сказку космодрома Восточный. Марши энтузиастов от Дмитрия Рогозина неплохо звучат в роковой обработке. Близка автору и патриотическая тематика:

“Сирийцы в отчаяньи нас попросили

В небе представить танцы России:

Татарские песни, русские пляски,

Громких цыган зажигательных краски...

Танцы в небе,

Шире танца круг.

Ждите, черти, русские идут.”

Это фрагмент из композиции “Танцы в небе”.

В свое время в интервью “Комсомолке” Дмитрий Олегович объяснял, что сочиняет стихи не в ущерб своей основной работе, а в минуты отдыха. А отдых для Рогозина - это смена деятельности. Вот так и рождаются в часы досуга строчки :

“А за северным сияньем — полюса,

И торосов долгих споров голоса.

На небесном склоне звезды моросят,

И скрипят планеты нашей тормоза.” (Из песни “Над Россией”)

Впрочем, злые языки в невинном увлечении поэзией руководителя “Роскосмоса” усмотрели повод для ехидных замечаний. Социальные сети наполнились комментариями в духе: “Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями Рогозина. Как говориться: маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества! Илон Маск опять остался позади”.

Но мы надеемся, что российская космическая отрасль выиграет у Илона Маска не первенство в стихотворном конкурсе, а конкуренцию на мировом рынке.