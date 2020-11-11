Анекдоты: Сколковские ученые разработали первый отечественный телефон с фотокамерой. Но для него трудно найти фотопленку

Попробовал наступить на лопату вместо граблей.

Не то.

Нет никакой интриги.

* * *

Если вам 9 раз подряд позвонила девушка и всякий раз ошибалась номером, то на десятый раз она обязательно скажет: «Достал ты меня уже, урод!»

* * *

Золушка:

- Тетушка фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?

- Ну что ты, милая, я же не водка...

* * *

Сегодня россиянина, который идет в магазин без своего пакета, можно смело отнести к среднему классу.

* * *

Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся потеплее.

* * *

Записал любовницу в телефонную книжку под именем LOW BATTERY. Теперь, когда она звонит мне на сотовый и меня по какой-то причине нет рядом, жена просто ставит его на зарядку.

* * *

В телефоне Дракулы контакты рассортированы по группам крови.

* * *

Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать.

* * *

Гламурные полицейские носят овчарку под мышкой.

* * *

Мамочка общается с грудным ребеночком:

- Столько дел сегодня переделал: и проснулся, и поел, и поиграл, и поспал, ну вот все успеваешь!

- Имею право! - доносится голос мужа из туалета. - У меня выходной!

* * *

Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я заметил, что, если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие.

И тут началось…

* * *

Тут у нас на районе вырубило подстанцию и кабель замкнуло так, что столб упал на теплотрассу, повредив ее. С ночи сидим без света и отопления, а когда починят - никто не знает. А я все понять не могу: это еще Трамп виноват или уже Байден?

* * *

Два соседа:

- Мне ночью на машине слово нацарапали.

- Вот гады! А какое?

- О полку Игореве.

* * *

Меня однажды попробовал загипнотизировать один гипнотизер, но ничего у него не вышло. Я теперь каждый раз злорадно напоминаю ему об этом, когда прихожу по средам мыть его машину.