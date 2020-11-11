Анекдоты: Сколковские ученые разработали первый отечественный телефон с фотокамерой. Но для него трудно найти фотопленку

Попробовал наступить на лопату вместо граблей.
Не то.
Нет никакой интриги.
* * *
Если вам 9 раз подряд позвонила девушка и всякий раз ошибалась номером, то на десятый раз она обязательно скажет: «Достал ты меня уже, урод!»
* * *
Золушка:
- Тетушка фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?
- Ну что ты, милая, я же не водка...
* * *
Сегодня россиянина, который идет в магазин без своего пакета, можно смело отнести к среднему классу.
* * *
Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся потеплее.
* * *
Записал любовницу в телефонную книжку под именем LOW BATTERY. Теперь, когда она звонит мне на сотовый и меня по какой-то причине нет рядом, жена просто ставит его на зарядку.
* * *
В телефоне Дракулы контакты рассортированы по группам крови.
* * *
Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать.
* * *
Гламурные полицейские носят овчарку под мышкой.
* * *
Мамочка общается с грудным ребеночком:
- Столько дел сегодня переделал: и проснулся, и поел, и поиграл, и поспал, ну вот все успеваешь!
- Имею право! - доносится голос мужа из туалета. - У меня выходной!
* * *
Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я заметил, что, если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие.
И тут началось…
* * *
Тут у нас на районе вырубило подстанцию и кабель замкнуло так, что столб упал на теплотрассу, повредив ее. С ночи сидим без света и отопления, а когда починят - никто не знает. А я все понять не могу: это еще Трамп виноват или уже Байден?
* * *
Два соседа:
- Мне ночью на машине слово нацарапали.
- Вот гады! А какое?
- О полку Игореве.
* * *
Меня однажды попробовал загипнотизировать один гипнотизер, но ничего у него не вышло. Я теперь каждый раз злорадно напоминаю ему об этом, когда прихожу по средам мыть его машину.