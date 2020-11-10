Новые квартиры вместо аварийных: Ленинградская область выделяет 2,4 млрд рублей на расселение ветхого жилья

Тыся­чи ленинградцев пере­селятся из аварийных домов в новые кварт­иры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году Ленинградская область планирует расселить 33,9 тысяч квадратных метров ветхого жилья. На эти цели регион выделяет 2,4 млрд рублей. В новые квартиры вместо прежних аварийных переедут 2264 человека. А к 2023 году свои жилищные условия улучшат уже 4358 ленинградцев. Об этом первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков рассказал во время общественных слушаний по проекту бюджета.

За переселение людей из аварийного жилья и строительство новых квартир отвечает региональный оператор - Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования. В 2020 году агентство начало строить 29,9 тысяч квадратных метров жилья в Гатчине, Волосово, Подпорожье, поселке Ефимовский, в Ополье и Дружной Горке. Планируется, что владельцы ветхого жилья переедут в новые квартиры уже в будущем году.

В 2021 году объемы строительства для переселенцев будут увеличены почти втрое. Еще 94,8 тысяч квадратных метров нового жилья начнут возводиться в Луге, Сясьстрое, Ивангороде, Тихвине, Лодейном Поле, деревнях Лесколово и Янега. Новоселье их хозяева смогут отметить в 2022 году.

Ленинградская область сегодня занимает первое место среди всех субъектов России по вводу нового жилья, однако в регионе по-прежнему остается немало ветхих домов. Программа Ленинградской области по расселению всех жильцов из аварийного фонда на треть финансируется из федерального бюджета, на две трети — из регионального. Общая сумма затрат на переселение до 2023 года составит 12,5 млрд рублей. По словам губернатора области Александра Дрозденко, к этому сроку в новые квартиры переедут все ленинградцы, попавшие в программу на 1 января 2017 года.

- Это значительное количество людей, это десятки тысяч ветхих, аварийных домов. И, наверное, очень важно здесь не то, сколько такого жилья мы показали, а насколько мы справимся с расселением этого объема. И у меня есть стопроцентная уверенность, что мы с этой задачей справимся, - подчеркнул губернатор.

В 2019 году регион выполнил план по расселению в полном объеме. В этом году, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, область не снижает темпов строительства и продолжает возводить новые квадратные метры.

- Там, где нам приходится строить новое жилье, мы договорились что будем его строить в долевом участии с другими нашими же программами, то есть в долях с самими собой, - ранее рассказывал Александр Дрозденко. - Это будет большая программа, которая как пазл сложится, и в результате квартиры будут получать разные категории жителей.