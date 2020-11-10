Товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью в 2020 году составил 225 млн долларов

Перспективы дальнейшего сотрудничества между Краснодарским краем и Беларусью обсудили на видеоконференции с участием вице-губернатора Александра Руппеля и министра торговли Беларуси Владимира Колтовича. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края. ​

В 2020 году товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью составил 225 млн. долларов. Главные сферы взаимодействия — сельское хозяйство, промышленность машиностроение. Особенно Кубань заинтересована в экспорте западному соседу своей винодельческой продукции.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между российским регионом и соседней республикой было подписано в 2002 году. Сейчас Кубань и Беларусь подготовили новый поэтапный план соглашения по взаимовыгодным вопросам. Перспективы дальнейшего сотрудничества стороны обсудили во время видеоконференции с участием вице-губернатора края Александра Руппеля, министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича, представителей кубанских и белорусских министерств и ведомств. План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения будет подписан уже в начале следующего года.

- У Краснодарского края и Беларуси много точек соприкосновения – сельское хозяйство, промышленность, машиностроение, - отметил вице-губернатор Александр Руппель. - Также ключевыми направлениями для нас являются развитие легкой промышленности и увеличение экспорта кубанской продукции, в том числе – винодельческой. Уверен, у нас хорошие перспективы для взаимодействия.

Доля внешней торговли с Беларусью составляет 3% от общего товарооборота края. Кубань заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества, особенно в создании совместных предприятий или сборочных производств на территории региона. Краснодарский край готов предложить особые условия и преференции для своих резидентов. Например, в станице Староминской успешно работает дочернее предприятие белорусской компании по сборке тракторов. С этого года машиностроительным предприятиям, локализованным в регионе, власти предоставляют новую меру поддержки. Если покупатели получают от предприятий скидку на продукцию, бюджет Краснодарского края возмещает производителям эту сумму. Такая помощь активизирует спрос на местную продукцию, а также привлекает в экономику края частные инвестиции.

Одна из приоритетных отраслей и для Кубани, и для Беларуси, - агропромышленный комплекс. Краснодарские сельхозпроизводители поставляют в республику рис, сахар, консервы, кукурузу и горох, жмых и подсолнечное масло. Кроме того, увеличились поставки продукции кубанских виноделов: в прошлом году экспорт краснодарских вин и шампанского в Беларусь вырос в 4,5 раза. В соседнее государство отправили 12,2 тысяч декалитров. Кроме того, перспективным может быть и сотрудничество в сфере молочного животноводства.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу к 2024 году довести долю экспорта продукции и услуг в ВВП региона до 20%. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за пять лет планируется увеличить экспорт несырьевых товаров до $250 млрд. Поставки продукции кубанских сельхозпроизводителей планируется увеличить до 3,8 млрд. долларов.