"12 залпов - это перебор": Почему Жванецкого хоронили с воинскими почестями

Жванецкому воздали государственные почести Фото: Иван МАКЕЕВ

Мероприятие было закрытое. Журналистов и поклонников Жванецкого не пустили. Были только «свои». Например, Галкин с Пугачевой. Кстати, то, что они были одеты не «по протоколу» тоже обсуждалось в Сети. «Максим в потертых джинсах, Алла – в штанах, как будто дачница с грядки», - вынесли свой модный приговор диванные критики. Но гораздо больше возмущённых комментариев было по поводу воинских почестей, которые отданы Жванецкому.

- Мы прощались с национальным достоянием. От этого сжималось сердце и стоял комок в горле. Был почетный караул, солдаты прошлись строевым маршем, оружейный салют из 12 залпов. Жванецкому воздали государственные почести. Он заслужил, - сообщил нам его директор Олег Сташкевич.

Ну а народ изумился: за какие заслуги такие почести? «Сатирика из Одессы хоронят на Новодевичьем и ещё салютуют? Я в шоке! Он что, военный?», - написал читатель сайта kp.ru. И даже те, кто считает Жванецкого большим писателем и совестью нации, сказали: 12 залпов из винтовок – это перебор. Зачем этот салют по гражданскому человеку!? Или мы чего-то не знаем о Михал Михалыче. Это же надо так постараться, чтобы обесценить и траурный ритуал, и самого Жванецкого...

Место захоронения тоже вызвало вопросы.

Новодевичье - слишком пафосное, престижное кладбище, а Жванецкий, хоть и известный, и талантливый, но никогда не был пафосным... Он был скромным человеком, ну хотя бы вспомните его знаменитый потертый портфель, с которым он приходил на концерты.

Вспомнили, кстати, и ушедшего в прошлом году выдающегося российского авиаконструктора Ил-76 и Ил-86 Генриха Новожилова, которому было отказано в упокоении на Новодевичьем кладбище. Новожилов - академик РАН, создатель разных моделей Ил-ов, в течение 35 лет был генеральным конструктором ОКБ им. Илюшина. Заслуженнейший человек и гордость России, а места на Новодевичьем для него не нашлось. Похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах. В том же году умер еще один видный конструктор, который ковал оборонный щит страны, но и он пролетел мимо «Девички», несмотря на заслуги перед отечеством и два ордена Ленина. Получается, что медийные люди, артисты в бОльшем почете у чиновников, которые дают разрешение.

Много возмущённых комментариев было по поводу воинских почестей, которые отданы Жванецкому Фото: Иван МАКЕЕВ

Но и с народными любимцами все запутано и единых критериев нет. Был скандал 11 лет назад, когда умер Вячеслав Невинный, народный артист СССР, всю жизнь проработавший в МХАТе. У главного драматического театра страны на Новодевичьем кладбище есть мхатовский участок, где похоронены отцы-основатели, их сподвижники и последователи. Но Невинного, как ни бились за него Союз театральных деятелей и МХТ им.Чехова, московские власти отправили на Троекуровское. Еще более скандальная история вышла с похоронами народного артиста СССР Муслима Магомаева. Уж он-то заслужил... Но в 2008-м году тогдашние городские власти, словно в издевку, вместо «Девички» предложили для Магомаева место на Ваганьковском рядом с криминальными авторитетами братьями Квантришвили. О чем думали люди, которые принимали такое решение? И вообще, существуют критерии, кто заслуживает почести и какие, а кто нет?

Справедливости ради надо сказать, что с воинскими почестями хоронят не только военных. Их отдают и гражданским лицам, имеющим большие заслуги перед отечеством. В том числе - актерам. С воинскими почестями хоронили народного артиста СССР Михаила Ульянова. Его гроб на руках пронесли по Арбату от Театра им.Вахтангова, где он служил, до Садового кольца. Это было обосновано: Ульянов столько раз сыграла в кино маршала Жукова, что в глазах народа ассоциировался с выдающимся полководцем. С воинскими почестями хоронили еще одного народного артиста СССР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимира Этуша. Урну с его прахом и награды актера, которые он получил за участие в Великой Отечественной войне, несла рота почетного караула.

Ну а в случае со Жванецким... оружейные залпы, почетный караул, строевой марш – это все-таки, кажется, лишнее. Михал Михалыч и сам бы, наверняка, посмеялся: «Когда я слышу вокруг пафос, я говорю иронично».