СК России: В Красноярске осужден нелегальный девелопер

Следствием и судом установлено, что Тарасов организовал самовольное строительство многоквартирного дома по улице Кандагарской в Красноярске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан при продаже квартир Владимиру Тарасову и Наталье Касумовой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- Следствием и судом установлено, что Тарасов организовал самовольное строительство многоквартирного дома по улице Кандагарской в Красноярске. В период с июля по август 2014 года под видом заключения договора займа он похитил денежные средства одного из покупателей квартиры в сумме более 1 миллиона рублей. Кроме того, в период с января 2015 по январь 2018 года Тарасов совместно с Касумовой, являющейся руководителем агентства недвижимости, похитили денежные средства покупателей 24 квартир в том же доме на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России пояснили, что нелегальные девелоперы заключали с гражданами договора купли-продажи долей в праве общей долевой собственности, но знали, что дом не будет построен. Кроме того, по решению суда еще в 2016 года, в феврале 2019 года недостроенный дом был снесен.

- На 2 земельных участка Тарасова, а также земельный участок и автомобиль, принадлежащие Касумовой суд наложил арест. Приговором суде Тарасов получил 4,5 года колонии общего режима, а Касумова - 4 года в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора, - уточнили в суде.