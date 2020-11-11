Криминалисты доказали: Фараону Тутанхамону сделали пересадку сердца

В октябре этого года ученые обнаружили 59 саркофагов в гробнице в Саккаре. Они пролежали непотревоженными 2700 лет Фото: REUTERS

98 лет назад английские археологи обнаружили гробницу Тутанхамона - древнеегипетского фараона, который мало что совершил при жизни, но стал знаменит благодаря сокровищам, найденным в его гробнице. После открытия, потрясшего не только научный мир, начались странные события: участники археологической экспедиции стали умирать один за другим, появилась легенда о проклятии фараона. Существует ли оно на самом деле? Как большая наука научилась распутывать детективные истории далекого прошлого? Про это наша беседа.

ПОЧЕМУ АРХЕОЛОГИ НЕ БРЕЮТСЯ НА РАСКОПКАХ

- Виктор, давайте на примерах. В октябре этого года ученые обнаружили 59 саркофагов в гробнице в Саккаре. Они пролежали непотревоженными 2700 лет, но археологи не торопились их открывать. Почему?

- Современная археология - это не то, что было в девятнадцатом веке, когда, по сути, искали шедевры, чтобы их как можно быстрее вывезти из Египта. Сейчас для археологии главное - сохранить находку. Найденные гробы в основном деревянные, покрыты тонким слоем гипса и по гипсу расписаны. Это памятники не только очень красивые, но и чрезвычайно хрупкие. Поэтому ни о какой спешке речи не идет. После подъема саркофагов за дело берутся реставраторы, консервация памятников - это сложный и долгий процесс.

- Может быть, ученые боятся, что в саркофаге обнаружится, допустим, чумная палочка? И наступит что-то похлеще коронавируса?

- Такого страха нет. Кстати, неоднократно в Луксоре, в Долине Царей находили коллективные чумные погребения - это определили по фрагментам бактерий, но сами бактерии не сохраняются за такое количество тысяч лет. С другой стороны, есть полевые правила работы. Никто накануне выхода на раскопки не бреется, чтобы не было микропорезов кожи и пыль с грязью не попали туда. Но слухи о том, что в гробнице может сохраниться смертельная бактерия, - это уже из разряда историй Голливуда.

КТО ОТРУБИЛ ГРАБИТЕЛЯМ РУКИ?

- И тут мы вспоминаем проклятие Тутанхамона, когда многие участники раскопок умерли загадочным образом.

- Я напомню несколько обстоятельств. Во-первых, работы шли около шести лет. «Проклятие» совершенно не коснулось, казалось бы, главного виновника открытия гробницы Говарда Картера, который благополучно прожил до 64 лет и умер от естественных причин. Более того, количество смертей было сильно преувеличено. Но бывают случаи, когда «проклятие» гробниц реально работает.

Я приведу мой любимый пример об удивительных совпадениях. В 1904 году известный археолог Реджинальд Энгельбах раскапывал некрополь Эль-Рикке, это приблизительно двести километров к югу от Каира. Там очень богатые и красивые погребения, много золота и всего любопытного. Результаты этих находок выставлены сейчас в музее Манчестера. И один из центральных предметов, который очень любим публикой, - это золотая пектораль, подвеска на грудь. Это массивное украшение с изображением двух священных птиц, инкрустированное полудрагоценными камнями, стеклом - роскошная вещь.

Обстоятельства находки этого предмета были совершенно удивительными. Дело в том, что каменный саркофаг лежал на дне очень глубокой шахты. Археологи восстановили картину происшедшего: грабители проникли в эту шахту еще во времена Древнего Египта, наверное, спустя несколько лет или месяцев после того, как погребли богатого вельможу. Их было двое. Они приоткрыли крышку саркофага и подперли ее деревянной планкой. Внутри каменного саркофага лежала покрытая украшениями мумия. И в центре всего этого великолепия блистала золотая подвеска, прямо на груди мумии. И в тот момент, когда в своей алчности один из грабителей протянул руки, чтобы спороть пришитую к пеленам золотую подвеску, он случайно локтем выбил планку. И дальше крышка упала и отрубила ему руки. Они остались внутри гроба, а тело - снаружи. Грабитель истек кровью. А у второго был такой шок, что он просто не смог выбраться, вдобавок сломалась деревянная лестница, по которой они спускались в шахту. И он умер от голода на дне этой прекрасной гробницы. Так реализовалось представление древнего египтянина о том, что духи и боги защитят его гробницу после смерти.

Восстановленный облик Тутанхамона. Фото: REUTERS

ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРАОН ПОГИБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП

- А смерть Тутанхамона до сих пор загадочная? Разобрались, от чего он умер в 19 лет?

- Этим занимались британские криминалисты, последние десятилетия египтология очень активно работает вместе с естественными научными дисциплинами. И лондонские криминалисты детально изучили мумию царя, она была просвечена на томографе. Тутанхамон - ребенок, родившийся от кровнородственного смешения, он сын знаменитого царя Эхнатона, религиозного реформатора, его жену Нефертити вы все прекрасно знаете. Но Тутанхамона ему родила не Нефертити, а другая царица, которая была родной сестрой Эхнатона.

Естественно, подобная ситуация не могла не сказаться на здоровье юного царя. У него было много разных проблем, в частности, очень слабые ноги. Больше 350 деревянных, украшенных золотом тростей было найдено в его гробнице. И царь при жизни ими пользовался. Но при этом юноше тоже хотелось развлечений, нормальной человеческой жизни. И немощный царь время от времени вставал на колесницу, потому что это главный способ передвижения по долине Нила. Плюс это обязательный элемент парадных царских выездов. И, судя по следам на теле, Тутанхамон упал с колесницы, и она проехала колесом по левой части его грудины. Колесо просто раздавило царя. Египтяне особое внимание уделяли сердцу, ибо сердце считалось вместилищем всех событий в жизни. А тут оно раздавлено, то есть сердца Тутанхамона нет!

Именно поэтому внутрь мумии, помимо огромного количества украшений, положили большое количество амулетов жука скарабея. Этот священный жук - символ бессмертия, он особым образом в египетской религии связывался с концепцией сердца. Бальзамировщики и жрецы попытались каким-то образом помочь царю заместить погибшее живое сердце на искусственное. Для этих амулетов использовали даже такой удивительный для древнего египтянина материал, как янтарь. И из него сделали одного из самых красивых скарабеев. Для того, чтобы с помощью магии сердце «заработало». Но так или иначе, со смертью Тутанхамона одна из величайших династий египетских фараонов прервалась.