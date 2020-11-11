Вопрос дня: Кто, по-вашему, лучший босс - мужчина или женщина? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я за то, чтобы руководили женщины, ну или пополам. Объективно получается, что, когда мужчина во главе, он сглаживает многие сложности, которых может и не видеть, а женщина видит. Женщины сознательно дают мужчинам почувствовать их значимость, выдвигая их на руководящие посты.

Элина ДЕНИСОВА, член Российской ассоциации сомелье:

- Насколько человек компетентен - вот что важно. Давайте будем честными: если мужчина еще и большой, он точно прокормит, он же мудрый. Но кто оценивал количество немудрых мужчин и мудрых женщин? Есть мнение, что органолептика (когда показатели качества чего-то определяются на основе анализа восприятий органов чувств. - Ред.) у женщин тоньше, чем у мужчин. Но если брать экспертов мировых, там женщин мало. В конкурсах сомелье много женщин, которые участвовали и становились призерами. Но все равно у нашей профессии более мужское лицо. Вообще лучший босс - это профессионал.

Гедиминас ТАРАНДА, заслуженный деятель искусств России:

- Для меня, безусловно, босс должен быть мужчиной. Природой построено так: если мужчина подчиняется женщине, это неплохо, но тогда мужчина теряет свою функцию искать новые пути. Он приспосабливается и прячется за женскую сущность. Но первооткрывателями должны быть мужчины. А женщина - охранительница, оберег. В театральной среде женщин-руководителей единицы. Творец все же мужчина.

Элина ЖГУТОВА, глава Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Я придерживаюсь традиционных взглядов. Мужчина - глава и семьи, и любого коллектива. Это говорит о том, что у нас традиционное общество и не разрушены традиционные представления о социальной роли мужчины и женщины. При прочих равных мужчина руководит. У женщины вся энергия должна быть направлена на детей - так природой и Богом предрасположено...

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Если брать турбизнес, в нем руководители крупных компаний - мужчины. Хотя женщины в туризме прошли огонь, воду и медные трубы. Соотношение 50 на 50 - это именно в нашей туристической сфере. Но не в руководстве.

Валентина САФРОНОВА, глава Российской ассоциации флористов:

- Во флористике мужчин много. И они преуспевают. В среднем звене больше женщин в целом. Главы оптовых компаний везде мужчины. Главы флористических компаний больше женщины. Не всякая женщина может мыслить масштабно. Переговоры с поставщиками, поставки - это больше мужчины схватывают. А у женщин психология более камерная, им проще на оформлении и продажах.