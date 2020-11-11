Минус 15 кило: Начавшая новую жизнь МакSим показала фигуру в обтягивающих лосинах

МакSим пропала из поля зрения публики почти на год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти на год МакSим пропала из поля зрения публики. Певица попала в серьезную аварию, после которой долго восстанавливалась. В конце прошлого года 37-летняя Марина Максимова ненадолго вернулась к выступлениям, но потом ее вновь подвело здоровье. А в феврале этого года артистка внезапно удалила все посты в своем аккаунте в Инстаграме, чем серьезно напугала поклонников. Ходили слухи, что у артистки серьезные проблемы с алкоголем, из-за которых у нее случился нервный срыв. Но теперь певица вновь вернулась на сцену: после серьезного лечения Марина снова отлично выглядит и чувствует себя здоровой.

Вернулась артистка и в соцсети. В Инстаграме МакSим опубликовала видео, в котором похвасталась обновленной фигурой: певица в обтягивающих лосинах выходит на застекленную террасу и смотрит на город. За последние месяцы Марина похудела на 15 килограммов и вновь выглядит, как в начале своей карьеры – молодой стройной и красивой. «Все такая же красавица. Как в пору моей молодости», «Идеальная!», «Ожила девка», «Шикарная», «Худышка какая!», - пишут поклонники в комментариях.

Марина опубликовала видео, в котором показала обновленную фигуру. Фото: кадр видео.

Певица поделилась на своей странице еще одним роликом: она сидит за пианино и наигрывает лирическую мелодию. «Марина, так приятно видеть вас! Появляйтесь почаще», «Аж слезы набежали», - прокомментировали фанаты новое видео МакSим.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Марина откровенно рассказала обо всем, что с ней произошло. Она действительно серьезно подсела на алкоголь – до такой степени, что у нее начались запои. Тяга к спиртному у певицы началась из-за неудач в личной жизни и потери ребенка. Артистка призналась, что все это время проходила реабилитацию, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

Певица рассказала, что у нее случился выкидыш уже на большом сроке беременности. Ее младшей дочери Маше тогда было два года. МакSим тщательно скрывала, что ждет ребенка, хотя ее беременности вообще не было заметно. Певица тогда сильно похудела – до 39 килограммов, у нее началась анорексия. Организм дал сбой, и Марина попала в больницу на сохранение. Спасти ребенка не удалось.

- Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни, – призналась артистка.

Примерно тогда же у Марины умер отец - у него была четвертая стадия рака. Потеря ребенка, сильные боли после аварии, неурядицы в личной жизни подтолкнули Марину к алкоголизму. Звезду не волновало, что дочери постоянно видели ее пьяной. Однажды она допилась до такой степени, что ее увезли в реанимацию.

Спасла артистку любовь, по ее словам, любовь. Она неожиданно получила предложение руки и сердца.

- В моей жизни появился близкий человек, я знала его давно, но не воспринимала серьезно. А он всегда говорил, что будет рядом, и что это навсегда, - рассказала Марина Борису Корчевникову.

Певица начала новую жизнь им выглядит как прежде. Фото: кадр видео.

Возлюбленный артистки настоял, чтобы Марину поместили в специальную лечебницу закрытого типа. Он приставил к певице охрану и следил за тем, чтобы она не сорвалась. Певица по четыре часа в день общалась с психологами, еще три часа занималась спортом. Артистка не общалась ни с кем, кроме близких. Ей было тяжело, но она справилась, переосмыслила свою жизнь и решила вернуться на сцену.

Своего любимого МакSим не спешит представлять поклонникам. Артистка говорит, что ее любимый мужчина попросил ее не показывать его. Известно, что его зовут Олег, он занимается бизнесом. Они не женаты, но Марину это не волнует – штамп в паспорте для нее совершенно не важен. Артистка говорит, что знает своего избранника уже давно, но сначала воспринимала его неоднократные предложения руки и сердца как шутку.

Певица уже жила в официальном браке: в октябре 2008 года на индонезийском острове Бали она вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова. Это был классический служебный роман: Марина влюбилась в своего подчиненного. Через несколько месяцев у них родилась дочь Саша. Когда девочке исполнилось два года, Алексей и Марина развелись. В качестве причины окружение певицы называет банальную причину - не сошлись характерами.

МакSим на вручении премии "Золотой граммофон" в ноябре 2019 года. После этого Марина объявила, что уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свою личную жизнь исполнительница не афишировала, тем не менее, журналистам стало известно, что она встречается с бизнесменом Антоном Петровым. С Антоном Марина познакомилась во время корпоративной вечеринки, на которой она выступала. Бизнесмен возглавляет совет директоров компании, объединяющей крупную сеть ювелирных магазинов. В октябре 2014 года МакSим родила от него свою вторую дочь Машу. Правда, Антон и Марина расстались еще до рождения девочки - бизнесмен ушел к другой. Новой избранницей гражданского мужа певицы стала Елизавета Брыксина, дочь миллионера и депутата Госдумы. Встречаться с ней гражданский муж MакSим начал, когда Марина была на седьмом месяце беременности. Когда Антон и Елизавета сыграли свадьбу, его дочке от МакSим исполнилось 11 месяцев.