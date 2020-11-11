Телохранитель Анджелины Джоли рассказал о ее главном страхе

Телохранитель рассказал о ее главном страхе. Фото: EAST NEWS

Сегодня 55-летний Марк Биллингэм работает в Австралии режиссером-постановщиком на телепрограмме SAS Australia. А когда-то он был телохранителем и охранял голливудских звезд. В том числе звездную пару – Брэда Питта и Анджелину Джоли. Марк трудился у них, еще когда Брэд и Анджелина были вместе. В интервью порталу порталу Woman's Day бодигард поделился впечатлениями от работы с самым знаменитым семейством Голливуда.

Работать со звездами не так-то просто, но у Марка от жизни в семье Джоли-Питта остались самые приятные воспоминания. Больше всего его восхищало то, как супруги умудряются распоряжаться своим временем. При всей своей грандиозной занятости они не теряли ни одной минуты и всегда все успевали.

- Главное, что меня удивило в работе с Брэдом и Анджелиной, — это их тайм-менеджмент и то, что у них было время на все, от семейной жизни до работы и благотворительности. Я многому научился у них, они многому у меня научились, и прелесть совместной работы заключалась во взаимном уважении, - рассказал он.

Марк работал телохранителем у Джоли и Питта, еще когда Брэд и Анджелина были вместе. Фото: EAST NEWS

Биллингэм рассказал о главном страхе Брэда и Анджелины: они постоянно боялись за своих детей. Звездные супруги опасались, что кто-то может похитить их наследников ради выкупа.

- Энджи и Брэд очень нервничали, если кто-то подходил к детям. Я думаю, это было связано с деньгами. Они очень богатые люди, и кто-то мог попробовать похитить детей ради выкупа, - рассказал экс-бодигард.

Впрочем, далеко не все охранники Джолипиттов отзывались о них так благостно. Минувшим летом откровения другого охранника Джоли, Марка Бехара вызвали настоящий скандал. Он рассказал, как во время съемок «Мистер и миссис Смит» Анджелина отбивала Брэда у жены - Дженнифер Энистон. Актриса просила телохранителя передавать Питту любовные записки. А однажды, во время съемок, разделась на съемочной площадке и забралась к Брэду в постель, хотя по сценарию этого не требовалось.

Другой охранник Джоли, Марк Бехар, рассказал, как во время съемок «Мистер и миссис Смит» Анджелина отбивала Брэда у жены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, недавно 56-летний Брэд бросил свою новую возлюбленную - 27-летнюю модель Николь Потуральски. Голливудский актер и немецкая манекенщица расстались после нескольких месяцев отношений. Последний раз пару видели вместе в августе. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль – любимом поместье Анджелины Джоли.

По словам друзей, актер с самого начала не придавал большого значения отношениям с новой подругой.

- Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться, - рассказал источник нью-йоркскому изданию Page Six.

После того, как стало известно о расставании Брэда и Николь, актера заметили в доме другой женщины. И эта женщина –Анджелина Джоли! Папарацци сфотографировали Брэда возле особняка его экс-супруги в Беверли Хиллз. Актер подъехал к дому Анджелины на своем белом автомобиле и зашел в особняк с черного хода. Так обычно поступают, когда не хотят, чтобы их заметили фотографы. Но трюк не удался, и журналисты все равно рассекретили визит Питта. В доме Джоли Брэд пробыл около полутора часов. Затем он вышел все из той же задней двери, сел в машину и уехал.