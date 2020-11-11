Накроет ли Россию революционная волна из Киргизии

Взятие «Белого дома» в Бишкеке в 2020-м. очень похоже на взятие Зимнего в Петербурге в 1917-м. Разница лишь в том, что киргизы штурмуют «ворота во власть» уже в третий раз. Фото: Vladimir PIROGOV/REUTERS

В Киргизии вызволяют из тюрьмы заключенного и делают его премьером. А он составляет списки коррупционеров и требует вернуть деньги народу. Чем это все закончится?

Третья киргизская революция стала полной неожиданностью для всех. Уже через сутки после выборов в местный парламент (Жогорку Кенеш) новым депутатам некуда было идти - здание горело, а кабинеты вычищали мародеры. По требованию бунтующей толпы результаты выборов отменили, президент страны Жээнбеков подал в отставку, а у руля Киргизии внезапно оказался оппозиционер Садыр Жапаров, которого революционные массы освободили из тюрьмы, теперь он - и премьер, и и. о. президента.

Спекор «КП» отправился в мятежный Бишкек, чтобы понять: в чем на самом деле причина переворота, есть ли у киргизской революции конец и ждать ли России новой волны мигрантов.

А вот и собственно взятие Зимнего в Петербурге в 1917-м. Фото: Кадр из фильма "Октябрь" (1927 г.), режиссер Сергей Эйзенштейн

6 мэров за 3 недели!

… В ожидании рейса Москва - Бишкек девушки-студентки пытаются собрать модные головоломки. Крутят и так и сяк.

- Прямо как у нас в Бишкеке, да? - смеются они. - Там башку сломаешь, родне звоним - никто ничего не понимает...

Киргизская головоломка и впрямь куда сложнее. В Бишкеке внешне спокойно - ходит транспорт, работают магазины и рынки, люди спешат по делам. А где-то в высоких кабинетах каждый день перестановки и новые лица. Новое правительство толком еще не устоялось и местами коридоры власти больше похожи на проходной двор, по которому шастают все кому ни попадя.

- Кто мэр у нас сегодня? - спрашивает водитель маршрутки пассажиров.

- Вроде Тюлеев был…

- Он ушел же! Бакетаев, да?

- Выгнали Бакетаева! Пол-дня посидел, пацаны пришли - сказали, что не нужен…

Многие делавшие эту третью киргизскую революцию считают, что заслужили должности в награду. А потому чехарда вокруг кресла мэра напоминает сюжет из фильма «Корона Российской империи», где два самозванца пытались объявить себя императорами. «Я вынужден требовать от премьера Жапарова назначить меня мэром!» - заявил один из видных участников штурма киргизского «Белого дома», мол, это место ему сам Жапаров и обещал. Но о таком же обещании говорят и другие революционеры...

Тем сильнее удивление народных масс, когда премьер назначает мэром Балбака Тулобаева - это уже 6-й глава столицы Киргизии за 3 недели! Хоть в Книгу рекордов вноси…

- Обидятся пацаны, ой, обидятся… - качают головой люди, намекая на новые беспорядки и с ужасом пересказывая события тех дней: жгли машины, грабили магазины, «зашли» даже на золотой рудник «Джеруй» (который вот-вот хотели запустить с участием российского капитала), вынесли ценности, а потом подожгли.

А впереди у Киргизии - целая серия реформ и новых выборов, вокруг которых опять сплошная неразбериха.

Старому парламенту не доверяют, а нового нет...

Отменив результаты прежних скандальных выборов, Киргизия выдумала себе новую головоломку. Прежние депутаты мало того, что непопулярны в народе, так еще и полномочия их истекли в октябре.

- Запутались все! - говорит бывший киргизский премьер Феликс Кулов. Он тоже пытается понять, как выбираться из этого клубка противоречий. - Парадокс: конституция говорит, что полномочия депутатов заканчиваются, когда новый парламент приступит к работе. А нового-то парламента нет! Обещают новые выборы к марту. А до этого старые депутаты будут работать? Которых только что свергли?

- Это точно, - добавляет профессор Кыргызско-Российского славянского университета Александр Кацев. - Многие из депутатов - весьма недалекие люди, которые не разбираются в госустройстве. Как-то в газете назвал парламент «ума палата № 6». Так некоторые депутаты звонили, благодарили: приняли это как комплимент…

А тем временем ЦИК Киргизии объявил, что президентские выборы состоятся 10 января. Участвовать в них намерен и новый премьер Жапаров. На фоне всех этих метаний шансов у него много.

Но откуда он сам появился?

Киргизский Робин Гуд - новый премьер Садыр Жапаров еще месяц назад сидел в тюрьме... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный герой

Садыру Жапарову 51 год, он успел поруководить и совхозом, и нефтяной компанией, а в 2005-м, после «тюльпановой революции», стал депутатом. Участвовал и в погромах 2010-го, когда на юге страны схватились киргизы с узбеками. Сам Жапаров утверждает, что пытался развести враждующих, но молва уверяет, что помогал киргизским националистам.

Первый шаг к образу народного героя он сделал в 2012-м, когда выступил за национализацию золотоносного рудника «Кумтор», а его сторонники пытались захватить «Белый дом» (это тут уже такая народная забава). Еще через год они же в борьбе за рудник взяли в заложники губернатора Иссык-Куля. Против Жапарова возбудили дело. Но он, не признав вину, уехал за границу. Попытка вернуться на родину в 2017-м закончилась тюремным сроком в 11,5 года. И ореолом мученика - ведь во время отсидки у него скончались мать, отец, сын погиб в ДТП...

И вот революционеры вытащили узника на свет, надеясь, что на этот раз у киргизского Робин Гуда все получится и он приведет полунищую страну к достатку. А еще к справедливости - тут на нее огромный запрос. И она вдруг широкими пригоршнями полетела в толпу...

Задержали «главного взяточника»

- Прикинь, брат, когда сказали, что Раима-миллиона задержали, не поверил. Это же сам Раим! Наш главный взяточник! - наслаждается известием бишкекский таксист и бьет ладонью по сжатому кулаку: - Все боялись его трогать, а Жапаров - так его, так!

Задержание экс-замглавы таможни Киргизии Раимбека Матраимова и впрямь стало сенсацией. Хотя о том, что творил Раим-миллион на своем посту, шепталась вся Киргизия. А журналисты выдали серию расследований о его «бизнесе». С цифрами. У киргизов случился шок. Еще бы, люди, которых Раим прикрывал, якобы вывели из страны $700 миллионов! И это, как полагают эксперты, сыграло свою роль в недавнем штурме «Белого дома»: Раим оказался спонсором 45 из 120 прошедших в парламент депутатов, покупая голоса избирателей.

- Я тоже удивился задержанию Раима, - признался мне один из авторов тех расследований - журналист Али Токтакунов. - Народ был в бешенстве! Только в Дубае мы нашли его недвижимости на $13 миллионов! Да в любой стране после этого началось бы следствие! Но никто из наших властей не обратил на это внимания. Грозили журналистам: «Чего это вы насочиняли на уважаемого человека?» Говорят, именно Раим своими капиталами помог свергнутому теперь Жээнбекову стать президентом и потому был недосягаем. А еще один бывший президент, Атамбаев, как считают, помог родне Раима занять высокие посты: кого депутатом устроили, кого в финполицию, кого - в МИД.

Как украсть из нищей страны $700 миллионов

И Али на пальцах объясняет основы таможенного «бизнеса» Раима. Дело было в 2011 - 2018 годах. Схем было несколько.

- По одной из них Раим и его люди прикрывали бизнес компании «Абу-Сахий», которая якобы перевозила через нас товары из Китая в Узбекистан транзитом. При этом никаких пошлин в бюджет ЕАЭС не платила, - говорит журналист. - На самом же деле часть «транзита» оставалась в Киргизии, делали документы, что это местный товар, и отправляли контрабандой в Казахстан и Россию. Один из водителей рассказал, что несколько таких фур они разгрузили в Москве. У нас есть признание человека, который этим занимался, отмывал деньги, а потом сбежал в Турцию. По его словам, с каждой фуры таможенники здесь брали 4600 - 5000 долларов, в месяц же через посты проходило 500 - 600 машин - сам считай, сколько денег им падало…

- Так в Турции и скрывается?

- Его там застрелили! Еще одна схема. Много черной налички они привозили из Узбекистана и через киргизские банки отправляли ее в Россию, Эмираты, Германию... Банки, естественно, спрашивали: откуда столько налички? И на это был готов ответ: от продажи товаров на рынке «Абдыраз». Я посмотрел этот рынок на юге Киргизии. Он полудохлый и не смог бы столько наторговать! И все это контролировали Раим-миллион и его родня, которую он поставил на всех таможнях.

- И Жапаров взялся за Раима?

- Он пообещал довести до конца «дело о $700 миллионах». Жапарову хочется верить. Правда, многие считают, что это спектакль... Слышал, что наш новый премьер дальше сделал?

Не по закону, а по понятиям?

Последующие события ошеломили еще больше: новый премьер - Робин Гуд приказал... не арестовывать коррупционера! И снова ко всеобщему одобрению! Как так? Электорату было объяснено, что толку от посадки таможенника мало. Даже наоборот - вред один для дырявого бюджета: придется содержать и кормить мздоимца за госсчет. Рты изумленного общества не переставали закрываться, а глаза - гореть, когда озвучили альтернативу: взамен неволи Раим вернет в казну 2 миллиарда киргизских сомов (почти $25 миллионов) - аж 4 раза можно провести президентские выборы на эти деньги!

- Я не только Раима, но и всех коррупционеров прошу вернуть все обратно, - сказал премьер Жапаров, объявив условие «амнистии для взяточников». - Если этого не сделают, то их арестуют. Если люди потребуют - немедленно.

Публика пока не требует, ожидая денег.

- А по вашим киргизским законам так можно? - спрашиваю знакомого журналиста.

- Жапаров же сам из тюрьмы только вышел. И, похоже, работает по понятиям, - смеется он. - Но пойми, народу это нравится. И мне тоже!

- Но как обычным людям могут нравиться воровские понятия? - не понимаю я.

- А они порой справедливее, чем Уголовный кодекс. У нас часто было как, когда по закону арестовывали коррупционеров? Они нанимали адвокатов, те писали жалобу за жалобой, заносили деньги судьям-прокурорам, и дела разваливались. Еще скажи, что в России не так?! А народ хочет видеть быструю расправу над коррупцией! И Жапаров это обещает. Он еще сказал, что есть список взяточников, по которому пройдет, если сами не вернут наворованное. Прикинь, как вырастет народная любовь, если у него получится?

Пошел на обострение с криминальным миром?

А премьер-революционер тем временем продолжает доставлять подданным радость. За взятки «в особо крупных размерах» уже задержали бывшего замглавы финансовой полиции, бывшего замглавы аппарата правительства, замначальника киргизской автоинспекции...

Зато освобожденного было революцией экс-президента Атамбаева вернули на нары.

Но вишенкой на торте стало задержание первого в истории страны вора в законе Камчибека Кольбаева по кличке Коля-киргиз. Его обвиняют в создании «преступного сообщества». Но многие не верят, что власть вот так просто и резко пошла на обострение с уголовным миром. Тем более что Жапаров и вор в законе - оба из Иссык-Кульской области, которую в Киргизии называют родиной криминала. А мочить земляков - не в киргизских правилах.

И одновременно с надеждой на переустройство Киргизии в воздухе запахло тревогой: «А дальше-то что?»

И этот страх неопределенности сейчас в Киргизии больше всего у... русских.

Например, ходит слух, что киргизские националисты поддержали новую власть и были замечены при вызволении Жапарова из тюрьмы.

А еще гадают: что такого узнал свергнутый президент Жээнбеков, когда объяснил, что уходит, чтобы не пролилась кровь? Кто ее собирался пролить?

- Националисты мечтают о власти. И это подталкивает русских к переезду. Но уедут-то самые образованные! - говорит профессор Александр Кацев. - Печально, но тогда вслед за русскими из страны потянутся и образованные киргизы.

Пока одни в Киргизии делят на родине власть и деньги, другие играют свадьбы в Москве. Тут революций меньше, а работы больше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Русские изучают программы переселения

- Я не вижу ни одной реальной политической силы (а в Киргизии около 200 партий), которая выступала бы против союза с Россией и русских, - успокаивает экс-премьер Феликс Кулов. - И не выступят! Когда я был премьером, сюда приезжала госсекретарь США Кондолиза Райс. Она спросила у меня: «Господин Кулов, мы знаем, вы симпатизируете России. Скажите прямо - почему?» И я ответил: давайте по-американски, прагматично. Раз: наши мигранты в России, они присылают сюда деньги, равные нашему госбюджету. Два: мы завязаны с Россией поставками продукции. У нас такого нет ни с Америкой, ни с Европой. Три: языковое пространство схожее, законы… И она сказала: «Вы правы».

Градус напряжения немного спал, когда Жапаров назначил первым вице-премьером 33-летнего русского Артема Новикова. И заявил, что Россия остается стратегическим партнером, а статус русского языка как официального сохраняется.

Но русские все равно занервничали. И все активнее изучают программы возвращения соотечественников в Россию.

- Скажи, ну что им тут делать-то? - Людмила показывает на своих маленьких дочек, которые вместе с киргизскими детьми с визгом носятся по игровой площадке. - Не подумай: местные киргизы не обижают местных русских. В мире живем, плов друг другу носим, на праздники ходим. Но вот вырастут мои девочки, а к тому времени женихов русских не останется... А работа? Киргизы стараются взять на лучшие места родню. Так что после этих выборов мы тоже задумались о переезде, меня вот сестра в Калужскую область зовет...

И в этих подсчетах Людмила, похоже, права: если в 1989 году в Бишкеке жили 345 тысяч русских, составляя национальное большинство, то в 2019-м - всего 165 тысяч. То же самое с местными украинцами, белорусами, евреями, немцами… Жить в эпоху неопределенности неуютно. И снова вопросы. Пустит ли премьер - Робин Гуд во власть националистов? Или, обидевшись за Колю-киргиза, криминал пригонит новую толпу к «Белому дому»? Центральные ворота которого после последнего штурма так и стоят закрытые на проволочку.

- А чего их ремонтировать? - отшучиваются прохожие. - Это сегодня Жапарова любят. А завтра - кто знает? Снова пойдут их ломать? Пусть лучше так - отвяжут проволочку и зайдут. А вы из России? Как там с работой для нас, появилась?..

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

«Этот забор не спасет власть»

А тем временем «демократии» в Киргизии снова прибавилось. Забор вокруг «Белого дома» решено... вообще демонтировать. «Никаких препятствий для народа быть не должно! - аргументируют новые власти. - Этот забор все равно не спасал и не спасет. Если не будет препятствий, мы будем ближе к народу».

Продолжение в следующем номере еженедельника «КП».

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