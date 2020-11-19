Как Сталин чуть не сделал Ливию советской

США и Англия стояли насмерть, не допуская СССР в Ливию. Фото: Shutterstock

Эта страна по площади занимает четвертое место в Африке и шестнадцатое в мире. Представляете, каким мог быть сталинский трофей?

Долгое время Ливия входила в состав Османской империи. В 1911 году стала итальянской колонией. Во Вторую мировую союзники захватили ее у Италии, воевавшей на стороне Гитлера. Когда державы-победительницы взялись перекраивать мир, бывший советский нарком иностранных дел Максим Литвинов обратил на нее внимание Кремля : «Ливия плюс пара Додеканесских островов - это уже возможность твердой ногой стать в бассейне Средиземного моря». Острова тоже принадлежали Италии. Включая знаменитый Родос. Он мог быть нашим.

Сталину идея Литвинова понравилась.

Летом 1945-го в немецком Потсдаме прошла третья и последняя встреча лидеров трех держав антигитлеровской коалиции. Председатель Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталин, президент США Г. Трумэн, премьер Великобритании У. Черчилль.

Сталин поднял вопрос о Ливии на встрече с Трумэном и Черчиллем в Потсдаме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«А Берлин взяла Красная армия»

22 июля советский вождь на встрече «большой тройки» разыграл занятный спектакль.

Сталин: - Г-н Иден (министр иностранных дел Англии. - Е. Ч.), выступая в английском парламенте, заявил, что Италия потеряла навсегда свои колонии. Кто это решил? Если Италия потеряла, то кто их нашел? (Смех.) Это очень интересный вопрос.

Черчилль: - Я могу на это ответить. Постоянными усилиями, большими потерями и исключительными победами британская армия одна завоевала эти колонии.

Трумэн: - Все? (Даже президент США, англосакс, не выдержал такой наглости. - Е. Ч.)

Сталин: - А Берлин взяла Красная армия. (Этой репликой лидер СССР напомнил, что русские, взяв столицу Третьего рейха, поделили ее, как и всю Германию, на четыре сектора, между всеми союзниками: Западный и Восточный Берлин, будущие ГДР и ФРГ. А хитрые британцы явно хотели зажилить итальянские колонии. Надо и в Африке делиться, дал понять Иосиф Виссарионович. - Е. Ч.)

Черчилль: - Я хочу закончить свое заявление, потому что г-н президент ставит под вопрос слова «британская армия одна завоевала». Я имею в виду итальянские колонии: Итальянское Сомали, Эритрея, Киренаика и Триполи, которые мы завоевали одни в очень трудных условиях. (Ох, лукавит британский лис! Киренаика и Триполитания - всего лишь провинции Ливии, а не отдельные страны. Провинцию Феццан завоевали французы. - Е. Ч.) Однако мы не ищем территориальных приобретений… Если есть за этим столом претенденты на эти колонии, было бы хорошо, чтобы они высказались.

Трумэн: - Нам они не нужны. Мы имеем у себя достаточное количество бедных итальянцев, которых нужно кормить.

Черчилль: - Мы не вполне понимаем, чего хотят наши русские союзники.

Сталин: - Мы хотели бы знать, считаете ли вы, что Италия потеряла свои колонии навсегда. Если вы считаете, что она потеряла эти колонии, то каким государствам мы передадим их под опеку? Мы хотели бы это знать. Если об этом говорить рано, мы можем подождать, но когда-нибудь об этом придется сказать.

Иосиф Виссарионович четко показал союзникам, что не хочет отдавать эти территории полностью на откуп Западу. По его предложению лидеры антигитлеровской коалиции постановили: пусть судьбу Ливии и других колоний Рима сначала обсудят министры иностранных дел стран-победительниц и предложат решение.

Министры в шоке

Обсуждение проходило осенью 45-го в Лондоне. Очень бурно. Вячеслав Молотов в разговоре с писателем Феликсом Чуевым вспоминал: «Понадобилась нам после войны Ливия. Сталин говорит: «Давай, нажимай!» На заседании министров иностранных дел я заявил, что в Ливии возникло национально-освободительное движение. Но оно пока еще слабенькое, мы хотим поддержать его и построить там свою военную базу. Бевину (министр иностранных дел Великобритании. - Е. Ч.) стало плохо. Ему даже укол делали. Бевин подскочил, кричит: «Это шок, шок! Шок, шок! Никогда вас там не было!»

Так что лукавил Черчилль в Потсдаме, будто бы Англии не нужны территориальные приобретения.

Судя по мемуарам генерала де Голля, вместе с английским министром Бевиным откачивать уколами на том заседании пришлось и госсекретаря США Бирнса. У него тоже после слов Молотова о Ливии «перехватило дыхание, заседание было прервано, и итальянский вопрос окончательно зашел в тупик».

Хотя президент США Трумэн в Потсдаме публично отказался от итальянских колоний в Африке. Ох, хитрецы…

Будь жив Рузвельт, с которым Сталин «прошел» войну почти до самой Победы, СССР наверняка сразу получил бы Ливию. Еще в Потсдаме. Но в апреле 45-го президент Рузвельт внезапно умер. Хозяином Белого дома стал «ястреб» Трумэн, решительно настроенный против СССР. У него были свои виды на Ливию.

Сталин готов был на раздел страны на три исторические провинции. Пусть англичане берут Киренаику, французы - Феццан, а Триполитания станет советской. Лишь бы закрепиться в этом важном стратегическом регионе. Согласен был даже отказаться от строительства военно-морской базы в той части Ливии, которую мы получим, если наши военные корабли смогут иметь стоянки в ливийских портах. О чем известил телеграммой Молотова на переговорах в Лондоне.

Но союзники стояли насмерть, не допуская СССР в Ливию. Начиналась холодная война.

Плацдарм Запада

В 1946-м Москва, прежде увязывавшая судьбу Родоса и десятков других Додеканесских островов с остальными колониями Италии, согласилась передать их Греции. Переговоры же по Ливии затянулись еще на годы. К решению вопроса подключили даже Генеральную Ассамблею ООН, принимавшую разные грозные резолюции. Но англичане продолжали держать там свои войска и спешно строили вместе с США военные базы. Москва заявляла протесты. «Запад использует ливийскую территорию для приготовления к новой войне против СССР и других миролюбивых государств... Американские самолеты В-36, базирующиеся на морской базе в Триполитании, могут наносить удары по населенным пунктам в районе Урала. США хранят атомные бомбы на специальной базе к югу от Триполи в пустыне Хон…»

В октябре 1949 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский в очередной раз потребовал «немедленное предоставление независимости Ливии, вывод с ее территории в трехмесячный срок всех иностранных войск и военного персонала, а также ликвидации военных баз».

Независимой Ливия стала лишь в 1951 г. Впрочем, военные базы Запада король Идрис I сохранил.

Полковник Каддафи убрал из Ливии все военные базы США и Англии. Запад ему этого не простил. Фото: Veronika LUKASOVA/Global Look Press

1 сентября 1969 года капитан Муаммар Каддафи с группой офицеров сверг короля и провозгласил Ливийскую Арабскую Республику. Первым в мире признал ее Советский Союз. Уже летом следующего года из Ливии были убраны все английские и американские военные базы.

42 года правил Каддафи, благожелательно относившийся к Москве. В 2011 году в ходе «арабской весны», запущенной Обамой, мятежники убили Муаммара. Их поддерживал ряд стран НАТО. Следом в Европу хлынул из Африки бурный поток мигрантов, наводя шок и трепет на мирных бюргеров. Ливия при Каддафи была надежным щитом старушки Европы от темнокожих беженцев. И вот щита не стало.

Да, не зря в свое время Сталин положил глаз на Ливию. Очень важный стратегический пункт.

…Гражданская война в Ливии продолжается. Вокруг этой страны вновь идет Большая Игра больших стран. Но это уже совсем другая история.