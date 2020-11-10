Жена Евгения Малкина: "Все знают Женю как доброго, но дома он взрывной. Я - тоже опасна"

Евгений Малкин со своим сыном и женой Анной Кастеровой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда российского хоккея Евгений Малкин со своей женой Анной Кастеровой побывали в гостях у Дмитрия Губерниева в программе "Все на Матч!". Разговор получился довольно позитивным и добрым, с большим числом шуток.

- Обычно я в это время сплю дома, а тут - пришел в вашу студию, - с ходу пошутил хоккеист. Малкин рассказал и о своем отношении к тому, что Анна Кастерова уехала вместе с ним в США:

- Так судьба сложилась, что я играл там, а Анна работала здесь. Мне не хотелось возвращаться в КХЛ. Пока что все хорошо, и у нас родился прекрасный сын.

Анна, в свою очередь, начинает говорить:

- Сейчас он очень сильно меня поддержал. Я благодарна ему, что он создал для меня такую комфортную обстановку...

- ... ну, сегодня последний эфир у Ани - обрывает ее Малкин, задорно смеясь.

Евгений сказал, что сейчас из-за коронавируса находится в сложном положении — все еще нет точной даты начала нового сезона.

- Мы все ждем. Самое тяжелое - это когда ты находишься в неведении. Сбивается сама подготовка в таких случаях, - говорит хоккеист.

- Хочешь отыграть всю карьеру в одной команде в НХЛ? - спрашивают у Малкина.

- Есть такое желание. Эта команда 16 лет назад выбрала меня. Это бизнес, и в Америке это видно, когда звезду могут поменять.

- А вы вот обсуждаете что-то на семейном совете? - намекнул на переезд в Россию Губерниев.

- Будем обсуждать - и на семейном совете, и с бабушками и дедушками. Покупка недвижимости? Будем обсуждать. Но, конечно, последнее слово останется за мной. Бывает, где-то я проявлю инициативу, где она.

Анна Кастерова с любовью описывает характер супруга:

- Я понимаю, как воспринимают Женю - добрый, отзывчивый. Но дома он другой. Вообще же он очень взрывной. Я тоже опасна.

И уже вскоре Малкин снова шутит:

- Эй, я не понял, мы что, пришли на «Пусть говорят»?

Но Анна Кастерова продолжает говорить о характере мужа:

- Когда происходят какие-то ключевые события, то он всегда поступает очень правильно.

На что Евгений Малкин говорит:

- Мое настроение зависит от моей работы.

Дмитрий Губерниев поделился секретом. Он говорит, что понял, когда возникла любовь у Кастеровой и Малкина — это когда Анна перестала греметь на кухне кастрюлями. На что жена хоккеиста говорит:

- Мне важно, чтобы он высыпался и чувствовал себя хорошо. Но кажется, что я думаю о нем больше.

- Залог хорошей жизни - это чтоб муж высыпался, - улыбается огромный Малкин. И вскоре уже зашла речь о круге общения в Америке, и Евгений сказал, что близко общается с Сидни Кросби. В этом канадском хоккеисте россиянин видит еще и хорошего человека:

- Это самый скромный из всех спортсменов, с которым общался.

- То есть, если я у Кросби спрошу про Дзюбу, то он просто уйдет и встанет? - подначивает Губерниев. И вскоре уже разговор зашел последние события, связанные с футболистом. Малкин сказал, что Артему нужно быть в команде:

- Ему надо быть в сборной, чтобы он тренировался и постоянно был в форме. Не хочется, чтобы карьера пошла вниз после такого.

Анна Кастерова, в свою очередь, предположила:

- Мы не можем говорить о том, что ничего не произошло. Спортсмены должны нести ответственность за что-то. Мы ж не знаем, вдруг он там с женой тогда общался? Дзюба - классный парень, и лишать его возможности играть за сборную после такого случая - ну так нельзя.

Малкин поведал и о деталях личной жизни. Первый визит Анны на матч хоккеиста в Питтсбурге стал для него событием:

- Когда пришла первый раз, то хотел забить сразу. Это такой "петушиный" поступок был.

- Два забил, прикинь! - смеется Кастерова, показывая жестом два пальца Губерниеву.

И Малкин продолжает:

- Сейчас я знаю, что они всегда в Питтсбурге, сидят на определенном месте на матчах. Причем, неосознанно, когда забил то сразу краем глаза глянул - ха, а мне стоя аплодуют!

Дмитрий Губерниев спрашивает:

- Ты же коронавирусом болел?

- Да, болел, симптомов не было, - говорит Малкин.

- Слышал, как после дня рождения Овечкина люди заболели... - продолжает Дмитрий Губерниев.

В свою очередь, Евгений Малкин, который поддерживает сейчас форму тренировками в России, обратился к тем людям, что просят о совместных фото:

- Я сейчас много тренируюсь и просят сфотографироваться... Люди, я вижу, обижаются, и не могут понять. Если кому-то отказал, не держите зла.

Но Малкин сказал прямо — на Олимпиаде сыграть он еще хочет. Но — важно соответствовать уровню:

- На Олимпиаде всегда хочется выступать. Если понимаю, что буду готов, и тренеры это увидят, и будут видеть меня в составе — то я с удовольствием приму предложение.

Однако же по поводу финала карьеры хоккеист не сказал чего-то определенного, намекнув, что мог бы оказаться в Магнитогорске:

- Много размышлял, и пока не могу сказать. С такими событиями, что происходит в мире - не хочется вообще загадывать. Как жизнь сложится. А вдруг получится последний сезон отыграть в "Магнитке"... то уровень должен соответствовать. Если буду 40-летним пешеходом - это будет нехорошо.

Евгений поведал и про свое новое увлечение:

- Сейчас начал играть в настольный теннис. С тренером играем полтора часа - я просто майку выжимаю, мышцы просто все болят. Это ж такой энергозатратный вид спорта, - с удовольствием описывает подробности своей тренировки.

Когда же речь зашла о втором ребенке, то Анна Кастерова сказала:

- Мне кажется, что у нас еще есть время. Если все произойдет - хорошо, но я хотела бы что-то в плане карьеры своей сделать, - сказала супруга хоккеиста. После чего Евгений Малкин тепло признался в любви своей жене на всю страну.