Компания Apple представила новые ноутбуки в линейке MacBook

Hовые MacBook Air будут еще производительнее – «мощнее, чем 98 процентов других аналогичных устройств на рынке» Фото: REUTERS

Компания Apple презентовала новые гаджеты в линейке ноутбуков MacBook. Это первые «яблочные» компьютеры, которые будут работать за счет процессора Apple Silicon на базе чипа M1. По словам гендиректора компании Тима Кука, новый чип заменяет множество разных устройств, которые раньше отвечали за разные операции – это и видеокарта, и процессор, и оперативная память.

В результате, обещают в Apple, новые MacBook Air будут еще производительнее – «мощнее, чем 98 процентов других аналогичных устройств на рынке». Доступен он будет с 12 ноября по цене от 999 долларов. Обновился и 13-дюймовый MacBook Pro. Теперь он будет работать до 20 часов от одного заряда, и памяти в нем стало побольше – до 16 гигабайт оперативной и до 2 терабайт встроенной. Цена на MacBook Pro стартует от 1299 долларов.

Это первые «яблочные» компьютеры, которые будут работать за счет процессора Apple Silicon на базе чипа M1 Фото: REUTERS

Новый чип получил также компьютер Mac Mini. По сравнению с прошлой версией, новинка потребляет меньше энергии, а 8-ядерная графика, за которую отвечает Apple M1, почти в шесть раз превосходит графику предыдущего поколения. Ну и, конечно, новые компьютеры стали быстрее – почти в три раза, по словам представителей компании. Цена на новые Mac Mini начинается от 699 долларов.

Компания Apple презентовала новые гаджеты в линейке ноутбуков MacBook Фото: REUTERS

А вот гораздо более интересные изменения коснулись и экосистемы Apple. Новая операционная система macOS Big Sur не просто адаптирует софт под более мощное железо, но и объединяет приложения и программы в одну систему. Так что теперь приложения для iPhone и iPad cмогут работать и на ноутбуках Apple. Жаль, что не наоборот.