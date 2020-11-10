Армяне, смеющие критиковать Россию - отрежьте свой язык

Критиковать граждане Армении могут только себя Фото: REUTERS

Любой армянин, который сейчас смеет критиковать Россию, должен пойти и отрезать свой грязный язык.

Критиковать граждане Армении могут только себя. За то, что привели к власти национального предателя, который, рассорившись с единственным историческим заступником армянского народа, создал предпосылки для этой войны.

Где его Сорос, Госдеп, Пентагон, Макрон, кто еще там?

Они на карте вас найти не смогут. Ереван не найдут - не то что Степанакерт. Куда уж там помогать.

Каждый армянин должен понимать одно: если бы не Россия, весь Карабах мог бы быть потерян уже на следующей неделе.

Весь.

Спросите у главы Карабаха.

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