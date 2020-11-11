Бросил ради гимнастки: певица МакSим простила любовника-миллиардера

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим - счастливая мама двоих дочек. В марте 2009 года она родила дочь Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова. Однаков в 2011 году супруги развелись. В 2014 году знаменитость родила вторую дочь Марию от миллиардера Антона Петрова. Пикантность ситуации заключалась в том, что бизнесмен бросил звезду перед рождением малышки.

Певица МакSим тяжело переживала разрыв с миллиардером Антоном Петровым. Разлучницей пары стала гимнастка Елизавета Брыксина, на которой возлюбленный артистки женился.

К счастью, со временем МакSим смогла простить любовника. Более того, она наладила общение с Лизой, родившей Антону еще двоих детей. "Конечно, мы общаемся с Мариной (настоящее имя певицы). Я поддерживаю связь со всем детьми мужа, мне с ними очень повезло", - цитирует 27-летнюю Брыксину "СтарХит".

Ранее эффектная красавица предпочитала не делиться подробностями личной жизни. Впрочем, друзья пары утверждали, что Лиза спокойно относится к тому, что ее муж часто видится со своей бывшей возлюбленной и помогает ей воспитывать ребенка. Более того, бизнесмен купил для MakSим и дочери Маши шикарную квартиру в Москве.

Отметим, Елизавета Брыксина является дочерью миллионера. У отца гимнастки есть недвижимость в Подмосковье и апартаменты в Испании. а также несколько автомобилей.

Напомним, несколько дней назад певица МакSим впервые обратилась к поклонникам. Она нашла в себе силы признаться, что страдала от алкоголизма и даже могла умереть из-за пагубного пристрастия. "Да, я пила. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...", - шокировала она откровением Бориса Корчевникова.