Завтрак в бассейне, на ужин — лобстеры, люкс за миллион: как проводят отпуск Собчак, Барановская, Андреева

Ксения Собчак и Константин Богомолов наслаждаются теплой водой Персидского залива Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Работы у наших звезд стало меньше из-за пандемии, и они стали активно отдыхать теперь и осенью. На этой неделе один из отелей на Мальдивах даже объявил акцию «неограниченное пребывание в раю за $30 в год»: за 2,3 млн. руб. можно выкупить право проживания для двух человек в бунгало с завтраками на любой срок в 2021 году. Обычно цена в этом отеле за ночь составляет 33 тыс. руб. – так что предложение выгодное для богачей. Воспользуются ли им наши звезды – покажет время. А мы рассказываем, где отдыхают этой карантинной осенью наши артисты.

Мурманск

Телеведущая Юлия Барановская с сыновьями Артемом и Арсением прилетела в Мурманск, откуда на вертолете семья вылетела на вертолете в сторону полуострова Рыбачий, который находится на берегу Северного Ледовитого океана. Экскурсии, морские прогулки, исполнение давней мечты – увидеть северное сияние. Барановская делится эмоциями:

«Один из дней провели в море - сначала рыбалка, потом со дна доставали гребешков и ежей. Несмотря на суровый климат, там очень классно, невероятное место с сильной энергией: питаешься и заряжаешься ею. Действительно классное место для перезагрузки».

Юлия Барановская с сыновьями Артемом и Арсением выбрала индивидуальный тур к Баренцовому морю Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия всем советует такое путешествие: «Все красиво, вкусно и благодатно. Знаю, что вернусь сюда еще, не влюбиться в эти места невозможно». Побывали путешественники на самой северной точки полуострова Средний, мысе Земляной – ездили на экскурсию к скалам Два брата. «Дорога к ним была сложная, мы попали в межсезонье: едешь по снегу, но вдруг оказывается, что под колесами лед. Машина становится ледоколом, а в некоторых местах реально наполовину уходит вниз уже под расколотый лед. Интересно, что, когда спускаешься к морю, видишь ковер из зеленой травы и ягоды вороники. Побережье, благодаря теплому течения, не замерзает круглый год», - Барановская и ее сыновья остались под большим впечатлением от поездки. Дочь телеведущей Яна не смогла составить им компанию из-за учебного графика.

Цены: Перелет Москва – Мурманск эконом-класс – от 4 тыс. руб. за билет. Индивидуальный тур на 5 дней для семьи – от 100 тыс. руб.

Мальдивы

На Мальдивах в ноябре отдыхает целый десант российских артистов. Виллы на воде с индивидуальными бассейнами, сауной и прочими атрибутами шикарной жизни расположены так, что семьи отдыхающих даже не видят друг друга. Там шикарно – белоснежный песок, прозрачный океан, спа, завтраки и ужины накрывают официанты прямо на берегу.

Тимати и Джиган с детьми на Мальдивах заимаются серфингом и посещаю спа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джиган с женой и детьми в компании с другом Тимати и его дочкой не только загорают, но и осваивают серфинг, а по вечерам ходят на массаж. Певица Слава с детьми пробует тропические фрукты и разнообразные морепродукты, хвастаясь пляжным отдыхом.

Анфиса Чехова описывает свои ноябрьские впечатления после рыбалки так: «Девять часов полета, час на гидросамолете, минута катером, и мы добрались до нашего персонального рая. Погода 30 градусов, бирюзовый океан, нежный ветерок. На Мальдивах в голову приходят только банальные романтические тексты, когда тебе с утра приносят завтрак в бассейн, океан ласково шепчет, а ветер ласкает волосы. Наловили рыбы, наелись лобстеров и пошли смотреть рыбные сны».

Цены: Перелет Москва – Мале бизнес-класс – от 250 тыс. руб. за билет. Вилла на неделю – 1 млн. 200 тыс. руб.

ОАЭ

Ксения Собчак переболела в октябре коронавирусом, а ее сын Платон вылечился еще в конце лета. Поэтому в ноябре Ксюша вывезла мужа и сына в ОАЭ – отдыхают в вип-отеле. Судя по количеству хвалебных постов в соцсетях Собчак, за размещение в отеле ей дали приличную скидку или вовсе поселили бесплатно. Так что если увидите в инстаграме у знаменитости частые отметки отеля и хвалебные оды в его честь – имейте в виду, звезда отдыхает нахаляву.

Ну а в Дубае сейчас хорошо – температура воздуха +30, а воды +29. В аэропорту делают тест на коронавирус у всех пребывающих в ОАЭ. До получения его результатов покидать номер отеля запрещено.

Цены: Перелет Москва – Дубай бизнес-класс – от 120 тыс. руб. за билет. Неделя в номере «делюкс» - от 300 тыс. руб. Неделя в императорском люксе – 1 млн. 162 тыс. руб.

Турция

Взяв десять дней перерыва от съемок в «Доме-2», Ксения Бородина с мужем и детьми рванула в Турцию. Из-за пандемии трансфер из аэропорта до отеля взяли самый индивидуальный. «Чтобы не ехать два часа на машине – полетим на вертолете», - похвастался супруг телеведущей Курбан Омаров.

Ксения Бородина с семьей выбрала трансфер турецкий вип-трансфер на вертолете Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По репортажам в соцсетях звезды, видно, что в отелях знаменитый турецкий шведский стол больше не работает – все угощения под стеклом, и нужно делать заказ официанту. Пандемия скорректировала расстановку лежаков на пляжах – они расставлены так далеко друг от друга, что разглядеть цвет купальника загорающих соседей сложно.

Жена футболиста Юрия Жиркова с тремя детьми отдыхает тоже в вип-отеле. Интернет там отличный, поэтому с утра школьники на связи с питерскими учителями – учат онлайн уроки. А после обеда море, солнце, игры, спорт. «Вчера погода была не для пляжа, и мы поехали в парк, посмотрели на шоу дельфинов, покатались на аттракционах, были у Маши и медведей в гостях. Так было хорошо, что решили остаться и на вечериние шоу. Вы представляете в итоге мы с обеда до ночи находились там. А во возвращении в отель, еще и на поздний ужин зашли», - делится графиком развлечений Инна Жиркова.

Температура воздуха в Анталье 10 ноября днем +25 градусов, температура воды +24.

Цены: Перелет Москва – Анталия бизнес-класс – от 100 тыс. руб. за билет. Семейный люкс с системой «все включено» - 40 тыс. руб. в сутки.

Танзания

Телеведущая Екатерина Андреева в ноябре улетела в Танзанию. Ее видеорепортажи в инстаграме передают африканский колорит для обеспеченных людей – даже в туалетах посреди пустыни, где рядом бродят жирафы: чистота и дизайнерские деревянные скульптуры. Карантинные меры соблюдаются и здесь – кабинка-дезинфектор в пустыне после самолета, как в «Останкино».

Екатерина Андреева путешествует по национальному парку Танзании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андреева делится впечатлениями от путешествий в национальном парке Серенгети после завтрака в саванне: «Дзен во все м! Рядом проплывают стада зебр, буи волы щиплют траву, львы развалились под деревьями. Мистер Лео заканчивает трапезу в свое м ресторанчике на дереве, крошка гепард в раздумьях - не догнать ли кого, слоны принимают ванны в реке Грумети и все это вместе составляет незабываемыи колорит, которыи раз полюбив (но по-настоящему), ты уже не можешь вырваться из этого пьяняще-сладкого плена и еще не уехав, начинаешь мечтать о возвращении». В Танзании сейчас тепло — плюс 30.

Цены: Перелет Москва – Кисони эконом-класс – от 30 тыс. руб. за билет. Индивидуальные туры – от 150 тыс. руб. за неделю.

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