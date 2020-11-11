Надо ли вслед за Павлом Дуровым отказываться от алкоголя, мяса и женщин

Павел Дуров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не так давно Павел Дуров создатель социальной сети “ВКонтакте” и мессенджера Telegram озадачил мировую общественность манифестом, где в 7 пунктах сформулировал довольно неоднозначные заповеди, которые помогут сохранить вечную молодость. П

равда, выглядеть молодо в 36 лет (а именно столько исполнилось Дурову - Ред.) не такое уж и чудо. Но методы изложенные Павлом настолько оригинальны, что заслуживают внимательного разбора. «Комсомолка» проанализировала правила жизни Дурова с врачом, специалистом по антивозрастной медицине, автором книги «Дорожная карта к долголетию» Юлией Юсиповой.

Правило Дурова №1:

Избегайте употребления алкоголя. Могут быть некоторые редкие исключения, но в целом люди выпивающие выглядят старше своих лет и менее здоровыми.

Комментарий эксперта:

- Я по большей части соглашусь с этим высказыванием. Главное, что нужно знать про алкоголь – это вещество повреждает головной мозг. Да, периодически появляются исследования в которых говорится о том, что алкоголь в малых количествах полезен. Чаще всего в них опираются на тот факт, что в красном вине содержится вещество ресвератрол, который является потенциальным геропротектором - защитником от старения. Он активируют антистресс-реакцию, укрепляет тем самым организм. Но где такое вино найдешь? Это должны быть, к примеру, итальянские вина, выращенные на достаточном солнце, на богатой почве. У женщин после 40 лет алкоголь пагубно воздействует на процессы детоксикации гормонов в печени. Кроме того алкоголь не дает организму усваивать из пищи витамины, B и C, например.

Правило Дурова №2:

Надо много спать. Сон - это время, когда ваше тело восстанавливает себя. Недостаток сна в течение недели нельзя компенсировать попыткой отоспаться в выходные.

Комментарий эксперта:

- Есть научные статьи, в которых вполне обоснованно сообщается, что, если вы не высыпались в течение недели, то отсыпаться на выходных вполне уместно. Правда, злоупотреблять таким способом восстановления сил не стоит, потому что для нашего организма очень важны ритмичная сменяемость дня и ночи. Если мы поздно ложимся и поздно встаем, то у нас неверно вырабатывается гормон мелатонин. Тот самый гормон, который может защищать нас от вирусных инфекций и является гормоном антистарения. Это особенно важно в период пандемии! Так в протоколе, по которому от ковида лечили Дональда Трампа, одним из средств обозначен мелатонин. Поэтому, если вы ложитесь спать до 23 часов, ну или хотя бы до полуночи, у вас нормализуется уровень и мелатонина, и кортизола (гормон стресса). Для нас особенно важны утренние солнечные лучи, а если мы встаем ближе к полудню, то баланс и саморегуляция в организме будут нарушены. Хотя вы и проспали 8 часов.

Правило Дурова №3:

Не переедайте. Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, без перекусов. Еда 3+ раза в день это просто плохая привычка.

Комментарий эксперта:

- Такая система питания – довольно модное увлечение. Человек питается в течение определенного временного промежутка (окна) у Павла Дурова это окно в 6 часов (если вы позавтракали в 8 утра, то поужинать надо до 14 часов и больше не есть). Это здорово и классно. Правда, чтобы начать так питаться, у человека не должно быть проблем с желчным пузырем и расстройств пищевого поведения. Есть и определенные противопоказания для женщин, важно не допустить гормонального сбоя. Я в своей книге «Дорожная карта к долголетию» рассматриваю эту диету и у нее есть свои преимущества. Такой режим питания положительно сказывается для нас на клеточном уровне. И чаще всего она подходит людям тучным. В любом случае, прежде чем садиться на такую диету, нужно проконсультироваться с врачом.

Правило Дурова №4:

Нужны умеренные, но регулярные физические упражнения. Лично я не занимаюсь кардио, предпочитаю ходить, плавать, кататься на велосипеде на открытом воздухе и заниматься с умеренными весами.

Комментарий эксперта:

- Это действительно хорошее правило, которого можно придерживаться всю жизнь. Правда, есть и более интересные подходы к физическим нагрузкам. Например, интервальные тренировки. Или аэробные нагрузки: упражнения небольшой интенсивности, но достаточно продолжительное время, они максимально задействуют органы дыхания. Я думаю, что с возрастом все же нужно больше подключать кардиотренировки, потому что наше сердце быстро стареет.

Правило Дурова №5:

Ограничьте стресс.

Комментарий эксперта:

- Это легко сказать, но сложно сделать. Наверно начать нужно с простого - определить, какой у вас уровень хронического стресса. Это можно сделать, например, используя мобильные приложения, таких сервисов огромное количество. А дальше уже можно будет понять, что подойдет для снятия стресса. Будут ли это медитации или дыхательные упражнения. Механически ограничить стресс можно (уменьшив количество дел, информации, раздражающего общения), но если человек живет в хроническом стрессе, то он уже забыл, как отдыхать. Вот это искусство отдыха надо будет осваивать заново.

Правило Дурова №6:

Не ешьте мяса. Можно употреблять морепродукты или рыбу, пойманную в дикой природе, но красное мясо животных, выращенных на ферме, нужно избегать людям, которые хотят оставаться молодыми.

Комментарий специалиста:

- Соблюдение средиземноморской диеты с малым количеством мяса и большим количеством овощей действительно помогает прожить долго. Мне кажется, я понимаю, почему Павел декларирует отказ от мяса. Есть так называемый биологический путь старения mTOR. Этот путь как раз активируется через употребление животного белка, особенно красного мяса и молочных продуктов (в меньшей степени курицы и рыбы). Такой путь старения приводит к сердечно-сосудистой патологии, повышению сахара в крови, риску онкопатологии. Над тем, как заблокировать этот путь старения или хотя бы снизить его активность, ученые всего мира думают уже не один десяток лет. Однако после 65 лет животный белок нам все-таки нужен. Ведь в организме с возрастом снижается мышечная масса. Поэтому, если мы не будем употреблять достаточно животного белка, мы можем уйти в минус по мышечной массе, что точно нехорошо.

Правило Дурова №7:

Живите в одиночестве.

Комментарий эксперта:

- Скорее всего, это правило обусловлено личным жизненным опытом Павла. Потому что долгожители, как правило, люди далеко не одинокие. Это не всегда может быть семья, но всегда есть какое-то сообщество, куда люди приходят, и там отдыхают душой. Быть может, это религиозная община, как в Калифорнии, например. Или совместные обеды всей большой семьей, как в Италии. Там, кстати, до сих пор за столом не смотрят в телефоны, а разговаривают друг с другом. Непосредственное общение между людьми очень важно для долгой и активной жизни. Я все-таки думаю, что и у Павла Дурова есть люди, с которыми он общается. Публичных людей можно понять, они часто устают от общения и дома хотят тишины и спокойствия. Но не думаю, что это правило – руководство к действию для всех.

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