Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 11 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Российские миротворцы прибыли в Карабах. Фото: REUTERS

ПЕРВЫЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ

"10 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора было высоко оценено создание турецко-российского миротворческого центра по контролю за прекращением огня, выражена уверенность в том, что этот центр внесет вклад в дело обеспечения долгосрочного мира в регионе", - сообщает официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов.... Пашинян вынужден подписать это заявление. Вы наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – “независимое государство”. Они уже много лет живут, как “независимое государство”, и должны получить независимость от Азербайджана… [Сейчас]Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет", - заявил в обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Впервые с 27 сентября в заявлениях азербайджанского Генштаба нет ни одной боевой сводки с перечислением уничтоженной военной техники.

ГОРЕЧЬ УРОКОВ ВОЙНЫ

"Активные военные действия остановлены по всей линии фронта. С 06:00 сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает размещаться в Арцахе", - сообщает официальный представитель Минообороны Армении Шушан Степанян.

"27 сентября против Арцаха была развязана война, которая была беспрецедентной в плане количества и вида вовлеченных сил, средств, вооружения.Каждый солдат армянской армии, офицер и генерал сделал все возможное для защиты Родины, без остатка посвятив себя этой борьбе и создав множество героических историй. Эта война отобрала у нас наших лучших сыновей, память о которых навсегда останется в наших сердцах, как настоящих героев нашего времени", - такое заявление от имени Министра обороны Армении Давида Тонояна появилось на сайте военного ведомства.

Министр также отметил, что армянской армии пришлось столкнуться не с Азербайджаном, а с совершенно новой геополитической реальностью.

"Вооруженные силы выходят из войны сильными, опытными и закаленными. Сформировался героический ген, который укрепился. Мы продолжим реформы в Вооруженных силах, усилим оснащение сверхсовременными средствами, пересмотрим систему мобилизации, которая создавала ряд сложностей во время этой войны", - отметил Тоноян.

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