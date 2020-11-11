Английское слово «локдаун» стало самым популярным в 2020 году

Полицейский следит за соблюдением масочного режима в Берлине.
Фото: REUTERS
Авторы словаря английского языка провели необычное исследование – лингвисты собрали список из самых популярных и употребляемых слов и выражений в 2020 году, который, несомненно, многие люди запомнят, как год самоизоляции, карантина и ограничительных мер.
Самым популярным словом, которое британцы искали в Интернете, было «изоляция» (локдаун).
- Когда-то этот термин считался малоизвестным существительным, - говорят британские филологи. – Благодаря системе здравоохранения и коронавирусной пандемии оно основательно вошло в разговорную речь и стало словом года.
По словам лингвистов, раньше про изоляцию говорили только в тюремном контексте. Но в 2020 году значение слова кардинально изменилось и приобрело несколько другой смысл.
На втором месте по частоте употребления оказалось слово «блокировка». Пользователи искали его более четверти миллиона раз, тогда как в прошлом году было всего 4 тысячи запросов. Этот термин впервые появился в новостях в январе, когда китайский город Ухань ввел строгие ограничения на поездки в рамках борьбы с распространяющимся вирусом.
На третьем месте - слово «коронавирус».
Шорт-лист дополнили - «социальное дистанцирование», «ключевой сотрудник» и «отпуск».
BLM - аббревиатура движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), также вошла в списко самых употребляемых выражений, как и «Megxit» - термин, используемый журналистами для обозначения выхода принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской из британской королевской семьи.
Словарь Collins English Dictionary каждый год определяет слова, которые чаще всего использовались в уходящем году. В 2019 году таким слово было «климатическая забастовка», годом ранее - «одноразовый/ая».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Самоизоляцию» и «обнуление» признали словами года в России
Популярность также набрали слова «карантин», «голосование» и «удаленка» (подробности)