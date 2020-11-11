Английское слово «локдаун» стало самым популярным в 2020 году

Полицейский следит за соблюдением масочного режима в Берлине. Фото: REUTERS

Авторы словаря английского языка провели необычное исследование – лингвисты собрали список из самых популярных и употребляемых слов и выражений в 2020 году, который, несомненно, многие люди запомнят, как год самоизоляции, карантина и ограничительных мер.

Самым популярным словом, которое британцы искали в Интернете, было «изоляция» (локдаун).

- Когда-то этот термин считался малоизвестным существительным, - говорят британские филологи. – Благодаря системе здравоохранения и коронавирусной пандемии оно основательно вошло в разговорную речь и стало словом года.

По словам лингвистов, раньше про изоляцию говорили только в тюремном контексте. Но в 2020 году значение слова кардинально изменилось и приобрело несколько другой смысл.

На втором месте по частоте употребления оказалось слово «блокировка». Пользователи искали его более четверти миллиона раз, тогда как в прошлом году было всего 4 тысячи запросов. Этот термин впервые появился в новостях в январе, когда китайский город Ухань ввел строгие ограничения на поездки в рамках борьбы с распространяющимся вирусом.

На третьем месте - слово «коронавирус».

Шорт-лист дополнили - «социальное дистанцирование», «ключевой сотрудник» и «отпуск».

BLM - аббревиатура движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), также вошла в списко самых употребляемых выражений, как и «Megxit» - термин, используемый журналистами для обозначения выхода принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской из британской королевской семьи.

Словарь Collins English Dictionary каждый год определяет слова, которые чаще всего использовались в уходящем году. В 2019 году таким слово было «климатическая забастовка», годом ранее - «одноразовый/ая».

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