Западные СМИ снова искажают факты: «Мирные инициативы России провоцируют гнев в Армении»

Танк российских миротворческих сил на границе Нагорного Карабаха. Фото: REUTERS

9 ноября, в международный день борьбы с фашизмом, война в Нагорном Карабахе завершилась. Азербайджан взял Шушу, ключевой город на подступах к столице НКР, однако и армянская армия, несмотря на тяжёлые поражения на фронте, удержала контроль над историческим ядром региона.

В общем, обе стороны, сохранив лицо, приступили к мирному урегулированию. Главная роль в котором отводится России — ожидается, что в НКР будет размещено 1960 наших миротворцев и спецтехника. В отечественных СМИ это новость №1. А за рубежом?

Увы, западные СМИ — амероцентричны. Они и раньше сообщали о войне в НКР довольно скупо, а сейчас и вовсе сосредоточены на выборах в США, где до сих пор не понятно, кто победил. О наших миротворцах в Закавказье если и говорят, то в очень коротких заметках.

Британские СМИ даже в этом сюжете выставляют виновной… Россию. «Мирное урегулирование в Карабахе при посредничестве Москвы провоцирует гнев в Армении», — пишет в заголовке газета Guardian.

Невнимательному читателю невдомёк, что истинная причина народных волнений в Ереване — не усилия России по примирению сторон, а недавние поражения армянской армии. О «примерно двухтысячном контингенте российских миротворцев» в тексте упоминается буквально одной строкой.

Global Times, одна из самых влиятельных газет Китая, подаёт новость нейтрально, цитирует заявление Путина: «Достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования в интересах армянского и азербайджанского народов». Проиллюстрирована заметка бодрой фотографией с российскими десантниками, спускающимися с вертолёта в ходе недавних учений.

Одна из старейших газет Турции, «Айдынлык», подчёркивает, что «российские войска сыграют ключевую роль в контроле за перемирием» благодаря «наблюдательным пунктам», которые будут созданы на линии разграничения между бывшими противниками.

В целом публикаций мало. Похоже, за выборами в США и новыми антирекордами коронавируса по всему миру — тема элементарно потерялось. Да и неудобно о таком писать: вот если бы Байден (или хотя бы Трамп) добились прекращения войны и перебросили американских миротворцев, тогда бы — да, раструбили. А так написать о России что-то хорошее — извините.

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