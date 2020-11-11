Самое время – учиться опережать время!

Александр Богачев, победитель Huawei Honor Cup 2019 в номинации 5G

Даже технические вузы не всегда успевают за развитием новых технологий. Есть ли шанс у старших школьников и студентов стать высококвалифицированными и востребованными IT-специалистами? Его предоставляют сами IT-сообщества в формате соревнований

Мы уже некоторое время наблюдаем тихую революцию.

Однако она радикально и мгновенно изменила и продолжает менять мир. Еще не так давно казалось невозможным быть одновременно в нескольких местах сразу и ежедневно, нет, не так – изо дня в день - плотно общаться с десятками людей. Невозможно было утром изобрести что-то, и чтобы к вечеру об этом узнал весь мир, а конкуренты еще и успели бы украсть, усовершенствовать изобретение и запустить его в производство. Можно, сидя дома или за рабочим местом, покупать вещи, продукты, подавать документы, оформлять ипотеку, отпуск, присутствовать на свадьбе друга, который женится за океаном, учиться, работать, если ты, конечно, не врач и не ювелир. Словом, благодаря новейшим IT-технологиям сегодня все это в порядке вещей. И чем дальше, тем будет еще круче.

А в настоящий момент даже гуманитарные и творческие вузы пересматривают учебную программу для студентов таким образом, чтобы включить, скажем, информатику в основное расписание, в список главных дисциплин. Все понимают, что владение элементарной интернет-грамотой необходимо всем в наши дни вне зависимости от возраста, пола и рода деятельности. Это просто жизненно важные знания, позволяющие оставаться профессионально востребованными и ориентироваться в постоянно меняющемся внешнем мире. Уже не говоря о том, что IT-специалисты - программисты, разработчики приложений, «профи» по обработке данных - нарасхват уже прямо сейчас и будут и дальше цениться на вес золота. Однако надо сказать, что и технические высшие учебные заведения не успевают за развитием технологий, в особенности в области облачных вычислений, мобильной связи и т.д. Какой тогда здесь может быть выход у ребят, собирающихся избрать своей профессией сферу высоких технологий? Как поступать? Где и у кого учиться? Как потом работать? Сейчас именно тот период в учебном году, когда самое время задаться этими вопросами и найти на них ответы. А они есть.

Кто научит, если кругом «отстающие»?

Во-первых, сами компании устраивают различные конкурсы, организовывают специальные курсы и растят для себя перспективные молодые кадры.

Во-вторых, это различные олимпиады по математике и информатике. В основном они охватывают материал школьной программы. Однако «подсовывают» задачки и «на подумать», развивая мысль, а не только проверяя выученность предыдущей учебной информации. Олимпиады тем и ценятся, что способствуют полету мысли и предоставляют старшеклассникам возможность попробовать свои силы на более сложном уровне.

В-третьих, представители IT-сообщества тоже самостоятельно ищут способную молодежь, привлекают ее на собственные образовательные платформы, инициируют мероприятия, которые как раз образовывают молодняк и занимаются подготовкой классных специалистов. Это для тех, кто дерзает подняться еще выше.

Например, одним из таких популярных у молодежи проектов стал Huawei Honor Cup. Это Евразийские соревнования в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые с 2015 года проводит компания Huawei.

Многим такие конкурсы дают возможность выстроить профессиональную карьеру в российских и зарубежных компаниях, непосредственно творящих научно-техническую революцию. Таким образом, можно хоть чуть-чуть, но опередить собственную эпоху.

Будущее в очереди за такими мозгами

В данный момент завершился первый отборочный этап соревнований Huawei Honor Cup 2020. В этом году в них принимают участие около 20 000 студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ из шести стран - России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. По итогам отборочного этапа на втором этапе соревнуются уже 667 человек. В этом году наиболее популярными номинациями стали: IP (Технологии и протоколы IP сетей) – они привлекли 213 участников во втором этапе , AI (Модели и методы искусственного интеллекта) – 123 участника и Cloud (Технологии хранения и виртуализации) –148 участников во втором этапе.

Молодежь, как уже говорилось, не только соревнуется и развлекается, но и учится по ходу дела. Для этого созданы все возможности - доступны видео-курсы Онлайн-школы от экспертов Huawei по направлениям 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Cloud (Технологии хранения и виртуализации), IP (Технологии и протоколы IP сетей), APP (Разработка мобильных приложений). А вебинары помогают подготовиться к заданиям соревнований и улучшить познания в сфере ИКТ. За время проведения отборочного этапа вебинары Онлайн-школы были просмотрены более 35 000 раз…

Победитель Huawei Honor Cup 2019 в номинации 5G Александр Богачев четыре года подряд принимал участие в соревнованиях (даже находясь на срочной службе в армии), раз от разу улучшая свои показатели. А начинал, по собственному признанию, не слишком рассчитывая на успех. Но быстро понял, что рядом такие же ребята, и надо просто тщательно анализировать свои выступления, чтобы не повторять ошибок и ликвидировать слабые места. И, конечно, же нужно постоянно развивать свои знания по теме, не ограничиваясь университетской программой. Когда действительно нравится то, чем занимаешься, то успех не заставит себя ждать. В этом Александр Богачев уверен.

- Я участвовал в номинации 5G, которая посвящена мобильной связи, - поделился победитель своими впечатлениями. - Каждый год количество участников увеличивается, конкуренция растет, и победа в конкурсе становится все более престижной. Благодаря этому конкурсу я устроился в компанию Huawei и переехал из Санкт-Петербурга в Москву, получил ценные знания в процессе подготовки, приобрел друзей. Поэтому можно сказать, что Honor Cup оказал очень большое влияние на жизнь в целом, без него она была бы совсем другой.

Финальный этап соревнований Huawei Honor Cup 2020 и награждение самых талантливых конкурсантов, показавших лучшие результаты, состоится в онлайн-формате 4 декабря 2020 года.

…Говорят, чтобы добиться результата и превзойти всех в любой сфере деятельности, нужно потратить на овладение ею как минимум 10 000 часов. Молодые «айтишники» на пути к своему совершенству. Да и некуда им деваться – за ними будущее. Точнее, оно наступает им на пятки, потому что и оно отстает от того, что могут придумать эти мозги…