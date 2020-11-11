Нью-йоркскую квартиру Рокфеллера купил неизвестный

Квартира, принадлежавшая Рокфеллеру, занимает весь пятнадцатый этаж в доме на Пятой Авеню. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нью-йоркская квартира, которая более полувека находилась в собственности семьи Рокфеллеров, была выставлена на продажу в конце сентября за $11,5 миллионов.

И вот появилась информация, что у элитной недвижимости теперь новый хозяин. Агентства по недвижимости подтвердили факт сделки, особо обратив внимание, что продажа не заняла много времени с учетом дисбаланса на рынке в сторону предложений.

Квартира, принадлежавшая Рокфеллеру, занимает весь пятнадцатый этаж в доме на Пятой Авеню, а ее общая площадь составляет без малого 4 тыс. кв.м. Из окон открывается вид на Манхэттен.

Жилье было приобретено Нельсоном Олдричем Рокфеллером, который приходился внуком знаменитому нефтяному магнату. В этой квартире он жил, когда занимал пост губернатора Нью-Йорка до 1973 года, а позже – должность вице-президента США (1974-1977 год).

Известно, что последним владельцем квартиры был сын Нельсона Рокфеллера.

Это не первое элитное жилье, которое семья богачей, чья фамилия стала нарицательной не только в США, продает за последнее время. Так, ранее за $32,5 миллионов в Нью-Йорке был продан четырехэтажный дом, принадлежавший Дэвиду Рокфеллеру. В особняке - 21 комната, а построен он более 90 лет назад.