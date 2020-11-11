Вторым джентльменом США будет адвокат из Бруклина

Камала Харрис с мужем Дугом Эмхоффом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на громкие заявления Трампа о краже у него победы на выборах и обращениях к мировым лидерам подождать окончательного подсчета голосов, все идет к тому, что глава Белого дома сменится. А это значит, что вместе с ним придет новая команда, одно из главных лиц которой – вице-президент.

Если Байден все же будет утвержден в должности 46-го президента США, то вторым лицом государства – вице-президентом – станет Камала Харрис.

Вместе с избранием она заслужит сразу несколько титулов с приставкой «первый»: она станет первым темнокожим вице-президентом, первой женщиной - вице-президентом и первым вице-президентом афроамериканского и одновременно южноазиатского происхождения (отец Харрис – выходец с Ямайки, мать – родом из Индии). А ее мужу уготован титул второго джентльмена (по аналогии с первой и второй леди). Муж Харрис также станет первым в истории США вторым джентльменом.

Если о самой Харрис известно почти все, то ее муж Дуг Эмхофф, по большей части, находится в ее тени. Хотя, по ее собственным словам, своими нынешними достижениями она обязана именно ему.

Дугу Эмхоффу 56 лет, он родился в еврейской семье, у него есть сестра и брат. В 1990 году получил степень бакалавра гуманитарных наук в Калифорнийском государственном университете в Нортридже и докторскую степень в юридической школе. На заре своей карьеры работал адвокатом в нескольких компаниях, а в 2000 году вместе с партнером открыл свое дело.

Камала Харрис – вторая супруга Эмхоффа, до этого он 16 лет прожил в браке с Керстин Эмхофф (урожденной Макин) и имеет двух детей. Брак Дуга и Камалы был зарегистрирован в 2014 году. Дети Эмхоффа от первого брака живут вместе с ними.

После вступления Харрис в предвыборную гонку Эмхофф взял отпуск и полностью отошел от дел, занимаясь поддержкой своей жены, поэтому он хорошо знаком сотрудникам штаба Байдена. По оценкам американских СМИ, состояние Эмхоффа достигает почти $6 миллионов.

Известно, что Эмхофф не религиозен, но воспитан в духе иудаизма и ощущает прочную связь со своими еврейскими корнями. Именно этот факт дал возможность Камале Харрис привлечь на свою сторону многих евреев, которые видят в будущем втором джентльмене страны потенциального проводника интересов Израиля в США.

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