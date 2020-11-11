Жена и дочь погибли, сын умер от рака молодым: трагедии, которые пережил Джо Байден

Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Байден, если в США все же подведут официальные итоги выборов, в январе следующего года въедет в Белый дом и станет 46-м президентом США.

Сонный Джо (так прозвали Байдена политические противники) уже в третий раз рвался занять президентское кресло.

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ

Он пообещал стать президентом своей первой жене Нелии, с которой познакомился во время учебы в вузе. Ее родители были категорически против брака с католиком, но влюблённым было все равно.

У пары родилось трое детей - двое сыновей - Джозеф «Бо» и Хантер - и дочь Наоми.

Байден начал политическую карьеру, став одним из самых молодых сенаторов в истории США. Но разделить столичную жизнь с мужем-сенатором Нелии было не суждено: в 1972 году она и маленькая Наоми трагически погибли. Вместе с детьми Нелия поехала за рождественской елкой и попала в аварию. Мать и дочь погибли на месте, а сыновья Хантер и Бо, которые также находились в машине, получили серьезные травмы. Все это произошло буквально через месяц после победы Байдена на выборах и накануне его вступления в должность сенатора.

- Мне нравилось бродить по неблагополучным районам ночью, тогда я думал, что там у меня есть больше шансов нарваться на драку. Я и не подозревал, что способен на такую ярость. Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную шутку, - вспоминал политик о своих чувствах после тяжелой утраты.

Он даже был готов отказаться от места в Сенате, чтобы посвятить себя воспитанию сыновей. Но лидер сенатского большинства убедил его не делать этого. В итоге к присяге Байдена приводили в больнице, где находились в тот момент Бо и Хантер. А затем в ежедневную привычку у Джо вошли поездки на электричке за 200 км на работу в Вашингтон и обратно - в Дэлавер, домой, к сыновьям.

ЖИЗНЬ В ПОЛИТИКЕ

В большую политику Джозеф Байден пришел в 1972 году, когда впервые был избран в Сенат от штата Делавэр. После этого пост сенатора он будет занимать еще шесть раз.

1972 год. Джо Байден с сыновьями и супругой Нелией. Фото: EAST NEWS

Перед тем, как податься в политику, Байден работал в коллегии адвокатов Дэлавера, а еще раньше был простым клерком в юридической конторе. Тогда Джо считал себя республиканцем. Но при этом в партийные ряды он не стремился вступать из-за отвращения к будущему президенту Ричарду Никсону.

Первые для Байдена выборы в Сенат можно сравнить со схваткой Давида и Голиафа. В качестве Голиафа выступал опытный политик-республиканец Калеб Боггс, который грезил об отставке, но под давлением президента Никсона решил баллотироваться еще раз. У Байдена не было денег на предвыборную кампанию, штаб на добровольных началах возглавила его родная сестра Валери, а остальные челны семьи помогали раздавать информационные буклеты и листовки. Но молодость Байдена, его эмоциональность и простота в общении с избирателями сделали свое дело: он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США.

НОВЫЙ БРАК

Через три года после гибели супруги Байден познакомился на свидании вслепую с учительницей английского языка по имени Джилл. Она и стала второй женой молодого сенатора, с которой он живет до сих пор. У пары родилась общая дочь Эшли - имя ей выбрали Хантер и Бо. Именно Джилл помогла Байдену вновь обрести интерес к жизни и политике.

Джо Байден со второй женой Джилл, 1987 год. Фото: EAST NEWS

СМЕРТЬ СЫНА

Джо частенько брал сыновей с собой в Вашингтон на заседания Сената. Впоследствии Бо занялся юриспруденцией. Был успешным и знаменитым юристом, стал генпрокурором Дэлавера. Но в возрасте 46 лет, в 2018 году умер от рака.

Байден вспомнил о Бо, когда впервые после подведения итогов голосования обратился к нации. Он побывал на его могиле в до и после дня выборов.

ПРОБЛЕМНЫЙ ОТРОК

Второй сын - Хантер - тоже посвятил себя юриспруденции, впоследствии переквалифицировавшись в лоббисты. Хантер доставил отцу немало проблем. В отличие от отца, который является убежденным трезвенником, Хантер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Помимо этого, он оказался втянут в скандал с компанией Burisma, добывающей нефть и газ на Украине, который перетек в политическую и коррупционную плоскость. В 2015 году конфликт удалось остановить благодаря тому, что на тот момент вице-президент США Джо Байден являлся куратором Украины в Белом доме. Но скандал разгорелся с новой силой в 2019 году и продолжается сейчас.

Хантер Байден несколько лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СКАНДАЛЬНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

Карьера Байдена - лоскутное одеяло из белых и черных квадратов. В начале своего политического пути он выступал за расовую сегрегацию в школах. За что впоследствии получил обвинение в расизме. В 1990-е годы Байдена считали еще и ярым гомофобом, он был противником однополых браков и неоднократно продвигал законы, запрещающие гомосексуалам служить в армии.

Свои грехи политик принялся замаливать в период президентства Барака Обамы, который призвал его на пост вице-президента. Байден отстаивал права афроамериканцев, лично женил пары геев и активно поддерживал вывод войск из Ирака.

СЕКС И ДЕНЬГИ

Не миновали политика обвинения в домогательствах. Ему ставили в вину нездоровую любовь обнимать молоденьких девушек на мероприятиях, целовать их и даже нюхать волосы. За это Байдена прозвали «странный дядюшка Джо». Было и обвинение в сексуальном насилии, но неопровержимых доказательств ему так и не нашлось.

В бытность сенатором, Байден считался одним из самых бедных парламентариев. Чтобы сыновья смогли учиться в университете, он был вынужден взять кредит.

Во время нынешней предвыборной кампании Байден неоднократно заявлял, что так и «не разбогател за несколько десятилетий в политике». Но не акцентирует внимание на том, что стал зарабатывать приличные деньги после ухода с госслужбы. Миллионы ему приносят написание мемуаров и гонорары за выступления и лекции, но Байден скромничает и по-прежнему называет себя «Джо из среднего класса».

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