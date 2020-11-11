Медицина против рака: как сейчас лечат болезнь века в России

Чем раньше человек обратится к врачу, тем выше шансы на успешное лечение рака. Фото: Shutterstock

- Рак - это хроническое заболевание. Пациенту нужно находиться под наблюдением в течение всей последующей жизни. Порой, если речь идет о наследственном раке, надо брать на целевой скрининг его семью, - рассказал в интервью «КП» главный внештатный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн. - Сейчас в Министерстве здравоохранения готовится беспрецедентный проект, который называется ВИМИС (вертикально интегрированная медицинская информационная система). Мы будем четко видеть онкоистории пациентов от первичного звена в компьютере терапевта: кого он принял, в каком возрасте. Главный онколог региона, а потом и мы, главные онкологи Минздрава (я и Иван Сократович Стилиди), видим на протяжении всей истории болезни, была ли, скажем, женщина в 28 лет направлена на онкоскрининг или нет. Сейчас эта система отрабатывается в пилотных регионах, когда она заработает по всей стране, то станет важным вспомогательным инструментом для онкологов.

Щадящие операции и восстановление органов

Долгие годы в нашей стране бытует представление, что «за границей все лучше». Часто так думают и о лечении рака. На самом деле сегодня российские онкоцентры не отстают от ведущих клиник мирового уровня - как по оснащению, так и по профессионализму врачей, подчеркивают специалисты. Лечение онкозаболеваний проводится по единым международным протоколам. У нас в стране выполняются уникальные операции, используются новейшие методики.

Как рассказал академик Андрей Каприн, мы освоили сложный и в то же время малотравматичный метод лечения опухолей печени - радиоэмболизация эндоваскулярным доступом, которая применяется мало где в мире. Проведена успешная операция по брахитерапии при раке поджелудочной железы (зачастую в других странах это «отказные» случаи). В России делают аутотрансплантацию (то есть за счет собственных тканей пациента) многих органов, которые удаляют с опухолью. Людей возвращают к нормальной жизни после удаления гортани, пищевода, языка, глотки.

Появилось и развивается новейшее направление - иммунотерапия. «Мы научились воздействовать на белки теплового шока, что позволяет нашим иммунным клеткам Т-лимфоцитам распознать опухолевую клетку для ее последующего прицельного уничтожения», - говорит Каприн. Все эти дорогостоящие операции, передовые методы лечения проводятся в рамках госгарантий, то есть для пациентов - бесплатно.

Приблизить терапию к месту жительства

С прошлого года в России в рамках нацпроекта «Здравоохранение» началось создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). «Они предназначены для того, чтобы обеспечить качественную и доступную комплексную диагностику. Это позволит существенно сократить сроки обследования онкологических больных. Кроме того, в ЦАОП можно осуществить консультацию онкологических больных с целью определения тактики лечения. В ЦАОПах будет доступна возможность проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара. Другой немаловажной функцией является диспансерное наблюдение онкологических больных. На врачей-онкологов ЦАОПа возложена также функция по организационно-методическому сопровождению первичного звена (врачей-терапевтов) с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Такой комплексный подход позволит к 2024 г. поднять уровень медицинской помощи онкологических больных на качественно новый уровень», - пояснил «КП» директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России академик РАН Иван Стилиди.

Ведущие врачи помогут онлайн

На практике, однако, бывают ситуации: человек приехал на консультацию в федеральный онкоцентр, там ему рекомендовали определенное лечение по месту жительства. А на месте все-таки отказывают, назначают что-то другое.

- В таких случаях просите телеконсультацию в формате «врач - врач», - советует главный онколог Минздрава Андрей Каприн. - Ваш лечащий врач выходит на связь с нами или другими референсными центрами по специальной системе телемедицинской связи, доступной в каждом медучреждении. Делает запрос в федеральный центр. Мы назначаем время и в режиме онлайн консультируем по любому вопросу. Сейчас эта практика активно развивается. Более того, есть возможность связаться с несколькими центрами. Консультированием в формате телемедицины занимаются в том числе четыре национальных медицинских исследовательских центра: мы (НМИЦ радиологии), НМИЦ онкологии им. Блохина, НМИЦ онкологии Минздрава России (ИЦонко-на-Дону) и НМИЦ им. Петрова в Санкт-Петербурге.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Мама и малыш

У 33-летней Марины Кашаповой из Уфы обнаружилась редкая опухоль центральной нервной системы - параганглиома забрюшинного пространства. Девушка была беременна, и новообразование угрожало и ее жизни, и жизни малыша. Уникальную операцию провел директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди вместе с ведущими хирургами Центра акушерства им. Кулакова.

«Сложность в том, что рядом находятся жизненно важные органы, и главное - новообразование идет от спинного мозга прямо к аорте. Минимальное касание к опухоли привело бы к выбросу гормонов и резкому повышению давления, что могло иметь фатальные последствия», - пояснил Иван Сократович. Благодаря мастерству хирургов были спасены две жизни.

Рак предстательной железы не приговор

В Медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба в Обнинске смогли помочь пациенту, от которого отказались зарубежные врачи. У 45-летнего мужчины выявили рак предстательной железы. Он прошел хирургическое лечение в Израиле, но через время возник рецидив. Молодой человек снова поехал за рубеж, но за лечение уже никто не брался: слишком сложная локализация рецидивной опухоли.

В Обнинске провели несколько сеансов высокомощностной брахитерапии. Под навигацией УЗИ и МРТ устанавливалась игла-проводник, которая облучает прямо в самом центре рецидивного образования. У пациента не возникло никаких осложнений после брахитерапии. Нет признаков рецидива, чувствует себя хорошо.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТАМ

Куда обращаться и как устроена служба онкопомощи в России

При подозрении на онкологическое заболевание нужно обратиться с полисом ОМС в первичный онкологический кабинет (как правило, при районных поликлиниках) либо в центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту жительства. Там принимается решение о дальнейшей маршрутизации в зависимости от симптомов, состояния и других условий.

На сегодня в России действует 3-уровневая государственная система онкологической помощи населению. Дополнительный, высший уровень представляют Национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ).

1-й уровень: первичный онкокабинет.

2-й уровень: Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), специализированные онкологические отделения, онкологические диспансеры, филиалы диспансеров.

3-й уровень: головные онкологические диспансеры (краевые, областные, республиканские), федеральные центры.

Организационно-методическое руководство службой и курирование региональных служб обеспечивают национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ).

В случае возникновения проблем с обеспечением препаратами, которые рекомендованы для лечения, вы можете позвонить в НМИЦ радиологии по телефону 8 800 444 31 02, советует академик Андрей Каприн.

Подробную информацию вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Оnco-life.ru.