В Одинцове бывший сотрудник строительной фирмы прострелил ногу жене своего начальника

Преступника нашли в лесу недалеко от места нападения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летний Владислав (имя изменено) с недавнего времени стал безработным, его уволили из строительной фирмы, как он считал, несправедливо, да еще и денег не доплатили. Он ежедневно названивал начальнику и уговаривал последнего вернуть ему долг по зарплате, но это никаких результатов не принесло. Владислав считал, что для его справедливости нужны решительные меры.

Мужчина зарядил пистолет, сформулировал в голове слова, которые он скажет начальнику, когда наставит на последнего оружие и отправился к его дому. Около 9 утра Владислав уже был у подъезда многоэтажки на Можайском шоссе, где проживал его бывший босс. Несколько минут мужчина собирался духом, бормотал себе под нос угрозы, которыми будет выбивать "бабки" и зашел в подъезд.

К счастью для начальника, он к этому времени уже уехал на работу, а вот его 61-летняя супруга как назло именно в этот момент выходила из квартиры. Татьяна (имя изменено) никогда не лезла в дела мужа, поэтому и его сотрудников она в лицо не знала и уж тем более не подозревала о каких-то конфликтах из-за увольнений. Владислав стал кричать на женщину.

"Твой муж скотина. Он кинул меня на деньги. Давай мне денег за него".

Татьяна попыталась успокоить Владислава, но это его разозлило еще больше, он достал пистолет и выстрелил. Пенсионерка рухнула на лестничной площадке и покатилась по ступенькам вниз. Владислав испугался и убежал, чуть позже его задержит полиция недалеко от места преступления.

Татьяна осталась одна на лестничном пролёте. Кое-как женщина добралась до телефона и позвала на помощь, обе ноги разрывала боль, пуля попала в левую голень, а правую она повредила во время падения. Вскоре подоспел друг семьи, который помог доставить Татьяну в ближайшую больницу.

— В травматологическое отделение ОЦРБ была доставлена 61-летняя женщина с повреждениями обеих нижних конечностей, были установлены следующие диагнозы: перелом обеих костей правой голени и инородное тело в мягких тканях левой голени. Пострадавшая пояснила врачам, что в нее стреляли из пистолета, — сообщил источник kp.ru.

О произошедшем тут же сообщили в полицию и на стрелка разослали ориентировки. По всему Одинцову стали искать вооруженного мужчину и вскоре нашли его в лесу недалеко от места нападения. Владислава задержали и увезли отдел. А по факту вооруженного нападения завели уголовное дело и начали следствие.