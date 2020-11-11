Геннадий Онищенко: Уверен - наши миротворцы в Карабахе надежно защищены и от коронавируса, и от других инфекций

Академик РАН Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
- ...Геннадий Григорьевич, насколько мне известно, вам приходилось бывать в Карабахе в самые драматические моменты...
- Да, в 1989-м. Обстановка тогда там была не такая ужасная, как сейчас, и не такая трагическая... Но уже начались волнения, столкновения армян и азербайджанцев. Между ними встали наши солдаты-срочники.
А я туда выезжал - потому что в воинской части произошла вспышка гепатита А.
- Вы должность тогда какую занимали?
- Я был заместитель начальника Главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР.
- А почему тогда там возникла вспышка гепатита?
- Потому что не соблюдались элементарные санитарные нормы. Канализацию спускали прямо в реку, где ребята мыли бэтээры, сами там купались. Вот и заразились.
Сейчас кишечных инфекций там быть не должно, потому что в Карабахе, в Степанакерте, водовод хоть из поверхностного источника подпитывается, но там еще в советское время были построены добротные очистные сооружения.
- Вы прямо в таких деталях знакомы с обстановкой...
- А как же! Очистные - как раз на территории Шушинского района. Мы по ночам там дежурили.
- Зачем?
- Водовод - протяженностью 7 километров - там идёт от водоема до города, где и очистные сооружения, и установка по хлорированию. Так вот - по ночам мы дежурили, охраняли этот водовод, отлавливали тех, кто специально привозил туда лафеты с каким-нибудь навозом и выгружал его прямо где-нибудь рядом с водозаборной трубой...
А вспышку гепатита нам тогда удалось погасить за две недели.
- Сейчас наши миротворцы в Карабах заходят... Что их ждет, я имею в виду - в эпидемиологическом плане? Пока шли бои - больше месяца, - никто же там маски особо не носил. Судя по телевизионным репортажам...
- Смотря где наши военнослужащие будут дислоцироваться.
А потом - это уже другие ребята, другая армия. У них, думаю, питание будет отдельное, вода - гарантированная.
Сегодня там, в принципе, эпидситуация не может быть какой-то чрезвычайной. Коронавирус только...
- Вот и я об этом.
- Там они разберутся. Думаю, что опыт такого рода операций уже накоплен.
Не забывайте, что у нас были потом две чеченских войны, где тоже участвовали воинские подразделения, занимались наведением порядка, обеспечением жизнедеятельности.
В данном случае перед нашими военными не стоит задача восстанавливать разрушенные объекты в населённых пунктах. Главное – предотвратить военные действия.
- Не допустить их.
- А потом - и опыт Сирии у наших военных сегодня накоплен. А Сирия, с точки зрения эпидосложнений - более опасная страна.
- Я был на нашей военной базе Хмеймим, когда в Сирии ещё велись военные действия - мы летали туда вместе с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой. Там были очень жесткие санитарные правила, которые четко соблюдались. А как будет в Карабахе?
- Армения - член ОДКБ, и, разумеется, с самого начала боевых действий в Карабахе обсуждались разные варианты влияния на события, которые там разворачивались.
Не надо забывать, что у нас там - в Армении - постоянно находится наша военная база. И казармы там, и медицинская часть. И наши военные медики наверняка владеют ситуацией по эпидобстановке на территории этого региона, всего Закавказья.
- То есть сейчас у вас нет серьезных опасений, что наш контингент там будет подвержен инфекции, коронавирусу?
- Нет, конечно.
Я точно не знаю, какая там в данный момент обстановка, но, если что-то могло быть серьёзное, солдат и офицеров обязательно привили и от гепатита, и от других хворей. От гриппа их тоже наверняка привили. В таких случаях всегда существует пакет необходимых санитарных мер...
Да и разведка, которую мы называем санитарно-эпидемиологической, тоже уже поработала.
Уверен - наши миротворцы в Карабахе надежно защищены и от коронавируса, и от других инфекций.
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