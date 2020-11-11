Карабах патрулируют российские миротворцы на "Тиграх" и "Тайфунах"

Бронеавтомобиль Тайфун К-53949 на параде в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных Сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин – совхоз Лысогорский. Подразделения первого миротворческого батальона 15 отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис. С 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг», где еще два дня назад шли активные боевые действия. Организовано непрерывное взаимодействие и прямая связь с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга. Фото: Министерство обороны РФ

По данным Рудского, миротворческий контингент оснащен самыми современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия. Миротворческий контингент состоит только из военнослужащих контрактной службы, прошедших специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике.

"В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. На них возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения," - отметил российский генерал.

Обстановка на территории Нагорного Карабаха на 11 ноября 2020 г. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны отметили, что районе проведения миротворческой операции" также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено "ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов". Все эти меры "будут способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев".

Напомним, с утра 10 ноября, в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня и началась переброска российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск на аэродром Эребуни в Армении самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124. За прошедшие сутки совершено 27 самолето-вылетов.

Уже перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 8 вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов. Планируется, что в основу контингента войдут подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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