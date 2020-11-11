"Кажется, нас раскрыли". Братья Миранчук поспорили, кто из них поедет в "Аталанту" после матчей сборной

Братья Миранчуки разыграли поездку в Италию в "камень-ножницы".

Завтра, 12 ноября, в Кишиневе сборная России по футболу проведет контрольный матч против команды Молдовы. И за сутки до этой встречи пресс-служба нашей команды выпустила необычный шутливый ролик. О подслушанном разговоре двух братьев Миранчуков.

- Ну че, Лех, кто в "Аталанту" поедет на этот раз? - говорит в кадре Антон.

И братья решают кинуть жребий на "камень-ножницы-бумага". Алексей проигрывает.

- Ты выиграл? - удивляется Миранчук из "Аталанты".

- Извини, брат, - улыбаясь, отвечает Миранчук из "Локомотива".

- Кипу в номере заберешь, - отмахивается Алексей от Антона, который начинает смеяться после этого успеха.

В твиттере сборной России видеоролик подписали:

"Подслушали разговор братьев. Кажется, после сборов в Бергамо поедет Антон".

Пресс-служба "Локомотива" оперативно отреагировала на выход видеоролика в соцсетях:

- Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео "Аталанте", - пишут в твиттере московского клуба. В скоре в реплаи приходят итальянцы и отвечают тремя эмодзи с обезьянками, прикрывшими глаза.

- Не беспокойтесь, вы обязательно получите обратно А.Миранчука, - не растерялись в "Локомотиве".

Братья-близнецы Антон и Алексей Миранчук с 2013 года играли вместе за московский "Локомотив" в полузащите. Однако этой осенью их пути разошлись - Алексей перешел в итальянский клуб "Аталанта", а вот Антон продолжает играть за "железнодорожников", забивая голы в ворота "Баварии" и мадридского "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

- Хорошо! Мы ждем А...., - рассмеялись в "Аталанте" в ответ.