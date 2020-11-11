Ко второму чтению федерального бюджета в Госдуме «Единая Россия» представила целый пакет дополнительных социальных поправок

В основу поправок легли предложения от населения, экспертов и бизнеса в регионах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе брифинга в среду, 11 ноября. Многие из них были учтены при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2021-2023 годы. Эту работу партия вела совместно с Правительством и Минфином.

«Единая Россия» подготовила поправки, которые можно разделить на три блока. Первый — улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. Речь идет, в частности, о строительстве сельских домов культуры — на это предлагается плюсом направить 776,1 миллиона рублей.

«За счёт увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК — в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — пояснил Андрей Турчак.

Еще 65 миллионов рублей «Единая Россия» предлагает выделить на обновление материально-технической базы ДК. Поддержку получат не менее тысячи учреждений. Кроме того, дополнительные 410 миллионов из бюджета направят на создание модельных библиотек. В общей сложности за три года построят 172 таких объекта. 345 миллионов – на реконструкцию и ремонт детских школ искусств – по словам Андрея Турчака, с учетом дополнительного финансирования будут реконструированы 165 зданий в 27 регионах. Кроме того, «Единая Россия» предложила увеличить расходы на поддержку театров в малых городах и ТЮЗов — 249,4 и 88,9 миллионов рублей соответственно.

Увеличивается финансирование и на развитие спортивной инфраструктуры. «Единая Россия» считает важным увеличить на 150 миллионов рублей расходы на ремонт спортзалов в сельских школах. Средств хватит на 907 объектов. Дополнительные два миллиарда рублей направят на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа с футбольной полем или баскетбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, уличными тренажерами. Допфинансирование даст возможность построить 100 таких площадок по всей стране.

На два миллиарда (до 36,5 миллиардов рублей) увеличат финансирование проектов благоустройства территорий. Благодаря этому в 2021 году получится дополнительно благоустроить около 900 дворов и общественных пространств в регионах. В общей сложности за три года планируется привести в порядок более 16,5 тысяч объектов.

Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. В частности, по предложению «Единой России», на два миллиарда рублей будет увеличено финансирование программ местного развития и поддержки занятости в шахтёрских городах и посёлках. По словам руководителя фракции партии в Госдуме Сергея Неверова, средства пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, рекультивацию земель, где ранее велись горные работы, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали.

«Мы предложили поправку, которая включает переселение до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — сообщил Сергей Неверов.

Всего в 2021-2023 годах планируется переселить почти семь тысяч семей. Уже с 2021 года такая поддержка будет доступна 22 населённым пунктам.

«В основном, это моногорода, где были шахты. В 2020 году их 16. За счёт увеличения финансирования новыми участниками программы станут такие горда, как Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский, Долинск, Невельск, Копейск. Люди уже давно ждут этого переселения и благодаря дополнительному выделению средств, думаю, что удастся до конца 2024 года эту проблему решить», — резюмировал Сергей Неверов.

Еще одна поправка — увеличение субсидирования на два миллиарда рублей авиаперевозок по трем приоритетным направлениям — Дальний Восток, Крым и Калининград.

«По этим направлениям благодаря специальной программе люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты имеют возможность оформить льготные авиабилеты. Только применительно к Дальнему Востоку такие билеты можно оформить по более чем 170 маршрутам», — добавил Андрей Турчак.

Наконец, третий блок поправок направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и интернетом малых населенных пунктов. «Стоимость» поправки — 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

Напомним, ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Над документом партия в течение нескольких месяцев работала совместно с Кабмином. В него вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет обеспечивает социальные гарантии государства и сохраняет поддержку регионов.