Молодой Джо Байден в СССР: в сети нашли архивное видео приключений демократа в Советском Союзе

Джо Байден во время интервью советскому ТВ в Москве, 1979 год. Фото: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России @ Youtube

Вероятного победителя на выборах президента США в шутку называют «Сонный Джо». Через две недели ему исполняется уже 78, он частенько выпадает из реальности. Например, месяц назад на предвыборном митинге не смог вспомнить, куда же баллотируется: в сенаторы или в президенты.

Но когда-то Джозеф Робинетт Байден был совсем другим — в том числе и внешне. Сохранились архивные видео его визитов в СССР.

Да, Байден настолько давно в политике, что лично встречался с нашими лидерами — Брежневым, Косыгиным, Громыко…

1979: «Жалею, что надо уезжать из Москвы так скоро!»

Вот кадры его полутораминутного интервью. На дворе 31 августа 1979 года, в Белом доме — однопартиец Байдена, демократ Джимми Картер, мечтающий войти в историю как «избавитель мира от ядерной войны». С его подачи в июне того года СССР и США подписали историческое соглашение о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2). И вот теперь Байден и ещё шестеро сенаторов из парламентского комитета по международным делам приезжают в Москву — «сверить часы» по реализации ОСВ-2.

В 1979 году Байден рассуждал перед камерой о перспективах сотрудничества с СССР. Фото: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России @ Youtube

— Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Перспективы советско-американских отношений хорошие! — сыплет комплиментами молодой человек, общаясь с советским журналистом.

Через четыре месяца СССР введёт войска в Афганистан, через год на выборах в США победит республиканец и ястреб холодной войны Рональд Рейган, разрядка закончится… но для собеседников на видео — всё это в будущем.

Сам Байден на советской киноплёнке — прямо голливудский супергерой, в великолепном костюме, с ослепительной улыбкой. Ему всего 36, пару лет назад журнал Time включил его в список «200 лиц завтрашнего дня, которые будут вершить историю».

Несмотря на желание сотрудничать с СССР, он не боится говорить советскому журналисту жёсткие вещи — хоть и облекая их в предельно дипломатичную форму:

— Продолжение работы по ситуации с эмиграцией из СССР — это важная вещь для улучшения климата наших отношений.

А вот как о том визите вспоминал сам Байден

— Я привез группу сенаторов договориться об ограничении стратегических вооружений, — Брежнев был очень болен и сразу ушел. А Косыгин сказал нам: «Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины», — рассказывал Байден много лет спустя на лекции в МГУ, где он выступал в качестве вице-президента США во время своего визита в Россию при Медведеве.

Есть занятные сведения о той поездке 41-летней давности и из других источников. Например, номер газеты «Правда» от 27.08.1979. Оказывается, семь сенаторов во главе с Байденом побывали тогда не только в Москве, но и в Ленинграде.

Как пишет «Правда», центральным эпизодом посещения Ленинграда стало возложение венка к памятнику Родины-Матери на Пискарёвском мемориальном кладбище, где похоронены участники Великой Отечественной войны и жертвы блокады. «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг», — приводит «Правда» слова Байдена. Да, о том, кто же победил фашизм, тогда помнили даже в США…

1988: где ваши локоны?

И второе советское видео нынешнего «почти президента» — сюжет в программе «Время» Центрального телевидения. Разгар перестройки, 15 января 1988 года. Байден снова прилетает в Москву — и снова обсуждает ядерное разоружение.

В Кремле его принимает Андрей Громыко: на тот момент — Председатель Президиума Верховного Совета СССР; перед этим, в течение 28 лет, — наш министр иностранных дел.

Джо Байден и Андрей Громыко в 1988 году. Фото: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России @ Youtube

К сожалению, здесь интервью у Байдена не берут — слышен только бравурный репортаж диктора Центрального телевидения. Но одна деталь любопытна: по сравнению с 1979 годом Байден заметно облысел, смешно зачёсывает волосы на макушку, пытаясь скрыть плешь.

Фото: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России @ Youtube

Сейчас, что интересно, волосы на голове у него не особо густые — но и лысины не заметно. Возможно, Байден когда-то сильно переживал из-за этого (иначе бы и не стал делать такую комплиментарную для себя причёску) — и сделал операцию по восстановлению волосяного покрова.

…И вот на дворе 2020 год, он почти президент. И призывает США и Россию подписать новый, расширенный договор по сокращению стратегических вооружений. Что ж, можно по-разному относиться к Байдену, но в последовательности ему не откажешь.

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