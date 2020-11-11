"Этот не мой муж": Женщина не узнала своего погибшего супруга в морге

Врачам пришлось доказывать, что мертвый мужчина - муж женщины из Одинцово Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в областную больницу подмосковного Одинцова в очень тяжелом состоянии доставили мужчину средних лет. Ему стало плохо прямо на работе. Коллеги увидели, как Михаил (имя изменено) просто упал и перестал двигаться. Прибывшая скорая диагностировала инсульт. В больнице врачи долго пытались вернуть Михаила к жизни, но поражение мозга оказалось слишком обширным. Не приходя в сознание, мужчина скончался.

В таких случаях медики обязаны о случившемся сообщить в полицию. Врач отчитался в дежурку, назвал данные погибшего и попросил найти родственников ушедшего. Тело Михаила перевезли в морг и стали дожидаться близких для оформления документов.

— В патологоанатомический морг поступил труп мужчины из Одинцовской областной больницы, который был доставлен туда с диагнозом геморрагический инсульт, — сообщил источник kp.ru.

Первой в больницу приехала предполагаемая супруга мужчины Марина (имя изменено). Именно ей позвонили из полиции и сообщили трагическую новость. Процедура предполагала опознание тела родственниками, чтобы избежать путаницы и правильно оформить документы. Женщину пригласили в помещение морга, открыли мешок, показали лицо и уже хотели отметить в своем журнале результаты.

Но Марина спокойным голосом сказала, что это не ее муж, развернулась и пошла на выход из морга. Патологоанатом попытался остановить женщину, объясняя ей, что при нем нашли документы, которые подтверждают его личность. Да и в полиции тоже подтвердили личность, но Марина еще раз, но уже резко ответила, что этот труп не ее супруг, и она не собирается признавать неизвестного мертвого мужика своим мужем.

Оказалось, что такие случаи не редкость. Как такое могло произойти, мы узнали у кандидата психологических наук, которая рассказала о том, как сознание в минуты стресса может подвести человека, потерявшего близкого.

— В горевании есть несколько фаз, первая фаза - это шок. Он характеризуется отрицанием, и непризнание смерти близкого человека может быть бессознательным способом удержать его живым. Смерть внезапна, близкий человек не может справиться с шоковой реакцией, и поэтому его психика вытесняет очевидный факт. Это может выражаться в неузнавании любимого человека. Второй нюанс, в данной ситуации таков: инсульт может менять черты лица. И умерший действительно может быть сам на себя не похож из-за паралича мимических мышц, — сказала кандидат психологических наук Кезикова Инна Зиновьевна

Врачам пришлось немного успокоить женщину, а после показать ей тело ещё раз. Присмотревшись повнимательнее, Марина узнала характерную родинку на теле мужчины. Тогда женщина согласилась, что это и есть Михаил, и заплакала.