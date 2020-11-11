В Ереване начинается митинг-бунт за отставку Пашиняна

Ереван готовится к бунту. Фото: EAST NEWS

Пока раненный, оскорбленный Ереван готовится к бунту, власти, похоже, решили сыграть на опережение. И в белорусском стиле сейчас пытаются задержать самых рьяных демонстрантов.

Но беда в том, что задержаны десятки, а вокруг собираются тысячи.

Полиция предупредила накануне о незаконности запланированных оппозицией протестов, и уже утром начала тотальную чистку своих противников. Был задержан лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, бывший руководитель аппарата нацсобрания Арсен Бабаян, экс-депутат Вардан Айвазян и другие оппоненты Пашиняна.

«Власти вместо того, чтобы преодолеть свои страхи, комплекс неполноценности в очередной раз идут на задержание людей. Они так и не осознали, что не смогут арестовать три миллиона человек,» - заявила представитель партии Ивета Тоноян.

На площади перед зданием правительства. Фото: EAST NEWS

Ситуация в Ереване накаляется. В центр город, к площади Свободы стянута чуть ли не вся ереванская полиция. С силовиками идут столкновения, которые пока скорее напоминают борьбу, а не драку. Полиция пока терпит, «пакуя» самых агрессивных и под женский вой выводя их из толпы. Но людей становится все больше и ситуация вот-вот может выйти из под контроля.

А в это время премьер-министр Пашинян через свою страничку в Фейсбуке пытается достучаться до армян, объяснить причину национального позора.

Обращаясь к лидерам протеста, премьер напомнил, что тот же арестованный Царукян заявил о создании добровольческого отряда для отправки в Карабах и о том, что лично будет руководить.

Ситуация в Ереване накаляется. Фото: EAST NEWS

"Мы увидели камуфлированные "Нивы", "УАЗ"-ы. Но мы так и не увидели сам добровольческий отряд, и уж тем более под предводительством Царукяна, - заметил Пашинян. - Мы так и не увидели этот отряд у стен Шуши. Кто знает, возможно, присутствие этого отряда позволило бы сохранить город... Может, в этом отсутствии и была причина сдачи Шуши? Конечно, это немного образное сравнение. Но в любом случае при наличии дополнительных резервов мы бы смогли удержать город".

Смог ли Пашинян объяснить народу — почему оказалась проиграна война и почему подписанное им соглашение о мире — это еще не катастрофа, а скорее спасение от нее, будет ясно уже сегодня вечером. Если силовики сегодня не обуздают площадь Свободы в Ереване, скоро в Армении будет новый премьер. Потерю Карабаха армянам слишком сложно принять и почти невозможно простить.

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