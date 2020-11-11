Биография Максима Шаскольского, возглавившего Федеральную антимонопольную службу

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский и экс-глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев (слева направо) во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ. Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Максим Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета.

Свою карьеру начал в 1996 году с работы в Юганскнефтебанке, где занимал должность начальника отдела ценных бумаг.

В 2000-2001 годах был советником губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. 2001-2005 годы - первый заместитель генерального директора «Петроэлектросбыт».

С 2005 по 2010 г. - заместитель генерального директора - директор по работе с потребителями «Петербургской сбытовой компании».

В 2010-м году получает повышение и становится управляющим директором - первым заместителем генерального директора «Петербургская сбытовая компания». Работает на этом посту три года. А с 2013 по 2019 годы занимает должность гендиректора «Петербургской сбытовой компании».

В январе 2019 года Максима Шаскольского назначают советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Буквально сразу после этого он получает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. На этой должности Шаскольский курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Одной из главных задач Шаскольского на посту руководителя ФАС будет контроль за ценами на продукты питания.

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