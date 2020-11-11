Черчесов: «Если посмотреть, как тренировались Заболотный, Ерохин и Лесовой, никогда не скажешь, что они болеют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России перед тремя матчами с Молдавией, Турцией и Сербией неожиданно столкнулась с кадровыми проблемами. Тесты на коронавирус оказались положительными сразу у трех игроков – Ерохина, Заболотного и Лесового. Но вместо трех игроков смогли взять только одного – Федора Чалова. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал, как собирается выходить из этой ситуации.

«ЧАЛОВ – НАШ ПАРЕНЬ»

«Почему один футболиста всего вызвали вместо трех? Дело в том, что мы не имеем права дозаявлять тех игроков, которые не проходили тесты УЕФА. У нас на позиции нападающего выбыли Заболотный и Ерохин, которого мы также рассматривали на это место. То есть остался только Соболев. Поэтому я связался с главным тренером молодежной сборной России Галактионовым и мы вызывали оттуда Чалова», - ответил Черчесов на вопрос «КП».

При этом главный тренер дал понять, что доволен первой тренировкой Чалова, а значит рассчитывает на него. «Когда Чалов в первый раз появился в сборной, он чувствовал себя некомфортно. А вот тут вышел на тренировку, и уже видно – наш парень», - сказал Станислав Саламович.

Игрок ЦСКА Федор Чалов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ЗАГАДОЧНАЯ СИТУАЦИЯ В ТЕСТАМИ

Между тем с тестами сложилась странная ситуация. «Нас этот тест насторожил, мы провели свои тесты, и они дали отрицательный результат. На прошлом сборе было не так. Фернандес и Джикия там тоже сдали положительные тесты, мы их проверили и они подтвердились. А сейчас - нет», - рассказал главный тренер сборной России.

Медицинский штаб сборной России сейчас связывается с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию, и узнать, как проверить, не были ли тесты ложно положительными. Но по всему было видно, что ситуация Черчесову не нравится.

«Всегда на сборах рассчитываешь нагрузки, смотришь, чтобы все были в оптимальном физическом состоянии. А тут вмешивается тест, на который ты не имеешь никакого влияния. И он показывает, что первый-второй-третий игрок выбывает. Если бы они выбывали из-за мышечных повреждений, то это одно. А тут совершенно другое. Но если посмотреть, как тренировались Заболотный, Ерохин и Лесовой, никогда не скажешь, что они болеют. Вон Слава Караваев улыбается - вчера догнать не мог Заболотного», - говорил Черчесов.

Игрок сборной России Антон Заболотный.Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«КТО БУДЕТ КАПИТАНОМ? – РЕШИМ!»

Вместе с тем главный тренер сборной России отказался раскрывать, кто станет капитаном команды вместо Артема Дзюбы. «Решим», - ответил он на этот вопрос одним словом.

Также пока непонятно, как изменится игра сборной России, с учетом того, что Дзюба был основным действующим лицом в ее атаке.

«У нас есть Соболев, хорошо влился Чалов. Так что будем изучать соперника. Что будет правильно в этой игре, то и будем делать. Нужна будет замена, будем менять игрока. И каждый игрок привносит в игру что-то свое», - расплывчато прокомментировал Черчесов.

Вместе с тем глава тренерского штаба дал понять, что первую, товарищескую игру с Молдавией, он расценивает так же, как и две последующие официальные.

«Матч с Молдавией стоит на одной линейке. Футболисты в разном состоянии, и кто будет лучше готов, того мы будем выпускать на поле. Есть эта игра – надо к ней подходить ответсвенно6 будет следующая игра – к ней будет будем готовится. И не надо думать, что если уловный Караваев завтра выйдет против Молдавии, то он не будет играть через два дня с Турцией».

Напомним, что сборная России проведет контрольную игру против Молдавии 12 ноября, а потом два матча Лиги Наций – с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Результаты этих встреч влияют на рейтинг российской сборной перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022, а также на положение в Лиге Наций, где Россия является лидером своей группы.