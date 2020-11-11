Дистант или не дистант? Разбираемся, что происходит с учебой в школе в COVID

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Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему серьезная. И родители школьников по всей стране в напряжении: переведут детей на удалёнку или нет? Родительские чаты лишь подливают масла в огонь. Если им верить, то вся страна уже как минимум, с сентября, должна была сидеть дома под замком. Разбираемся, что на самом деле происходит со школами в пандемию.

МАССОВЫЙ КАРАНТИН ПОКА НЕ ГРОЗИТ

В целом по стране ситуация с ковидом в школах контролируемая. По состоянию на 10 ноября на карантин закрыты 26 школ в 11 регионах. Это составляет 0,07 процента всех школ, так что говорить о массовых карантинах уж точно не приходится.

- Мы ведем ежедневный мониторинг числа школ и классов, ушедших на карантин, - уточняет Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения. – Максимум, было закрыто 127 школ в одни сутки, но и это всего 0.31 процента об общего числа. При этом далеко не всегда карантин вводится из-за коронавируса – в основном, причиной является всплеск ОРВИ.

В некоторых регионах часть классов также перевели на дистанционную учебу, но не из-за карантина. В Москве и в Якутии в школы приходят только ученики с 1 по 5 класс, а вот все остальные занимаются из дома. И такие меры уже показали свою эффективность. Например, в Москве за октябрь число заболевших коронавирусом среди учеников 6-11 классов снизилось почти вдвое!

ВНЕПЛАНОВЫЕ КАНИКУЛЫ И ДРУГИЕ МЕРЫ

Кроме такого «полу-дистанта», в российских школах вводятся и внеплановые каникулы. Например, почти в 20 регионах провели осенние каникулы раньше, другие просто увеличивают каникулы на неделю, как это произошло и в Москве.

- Решение о каникулах принимают сами регионы. А вот закрывать классы на карантин или нет, решают школы, - объясняет замминистра. – Мы составили подробные рекомендации с учетом мнений инфекционистов и других врачей. Так что школы получили подробный порядок действий и знаю, какие решения и в каких случаях принимать.

Конечно, есть и общие требования Роспотребназдора, которые актуальны для всех школ. Напомним, все сотрудники и ученики каждый день должны проходить измерение температуры на входе. С температурой 37 и выше вход в школу запрещен! Если ребенок с высокой температурой все же пришел на уроки, то его должны поместить в изолированный кабинет до прихода родителей. Затем за состоянием школьника будут следить врачи, и несколько раз возьмут у него анализ на коронавирус.

В случае, если у ребенка подтвердится диагноз, то информацию тут же передадут в школу, и анализы будут браться у всех, кто с них контактировал. Класс закрывают на карантин, который может длиться не дольше двух недель, а все уроки в это время проводятся дистанционно. По истечении этих двух недель ученики снова могут вернуться за парты, но только при отрицательных результатах тестов на COVID-19.

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ

Конечно, многие родители не верят ни в официальную статистику заболеваемости по коронавирусу, ни в эффективность мер. В результате школьные чаты и сайты кипят от непроверенной информации и фейков, которые сами родители же и распространяют – например, о повальном закрытии всех российских школ, о переносе экзаменов и многом другом. И таких случаев тысячи – только за полгода Общественная палата насчитала более 8 тысяч фейков на тему коронавируса!

Теперь проверить информацию и получить официальное опровержение (или подтверждение) сможет любой желающий. Для этого Минпросвещения запустило горячую линию с экспертами, которые смогут дать подробное разъяснение по вопросам дистанционного обучения и работы классов и школ в период коронавируса. Телефон горячей линии 8-800-200-91-85.

- Если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то «знакомых», скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией, - прокомментировал запуск горячей линии сам министр просвещения Сергей Кравцов. - Родительские чаты сегодня –это важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования. Однако, именно там могут зарождаться слухи. Поэтому мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций.

ПОДДЕРЖКА И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Напомним, сейчас предусмотрены различные меры поддержки для школьников и учителей, которые переходят на дистанционные занятия. Например, для детей из малообеспеченных семей и льготников запущены отдельные программы по закупке гаджетов для учебы онлайн. А пока попросить необходимую технику в самой школе.

Для учителей же создается специальная система методической помощи, которая поможет педагогам эффективно выстроить образовательный процесс в онлайн-формате:

- Мы наладили взаимодействие с региональными и муниципальными управлениями образования, чтобы обеспечить методическое сопровождение уроков, которое будет актуально именно сейчас, в период пандемии, - рассказал замминистра просвещения Виктор Басюк. – Кроме того, мы создали специальный Всероссийский экспертный педагогический совет. По итогам всенародного голосования вошли более 160 педагогов со всей страны, которые будут принимать участие в разработке рекомендаций и методических материалов в помощь другим учителям.

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда", входящий в национальный проект "Образование", помогает сохранять качество образования даже в условиях развития эпидемиологической ситуации благодаря работе по оснащению образовательных организаций высокоскоростным интернетом и созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды. При этом традиционный классический очный образовательный формат сохраняется.