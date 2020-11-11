Скопил немного денег. Что с ними делать во время кризиса

Что делать со свободными деньгами в условиях перманентного ожидания кризиса? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представим ситуацию. У вас есть свободные 100-200 тысяч рублей. В новостях пугают то кризисом, то девальвацией, то инфляцией, то всем и сразу. Да еще и ставки по вкладам падают. Что делать со сбережениями в таких условиях? Бежать и что-то покупать? Или пусть лежат тихо-мирно в банке? Эксперт «КП» - директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич - прокомментировал все возможные способы.

1. «Уеду на море, пока пускают за границу»

- Если планируете поездку на зарубежный курорт, то есть смысл часть сбережений перевести в доллары. Это позволит исключить валютный риск. Но есть один нюанс. Если у вас нет подушки безопасности, то все сбережения на отдых тратить не рекомендуется. Пусть хотя бы сумма двухмесячных доходов останется.

Директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

2. «Возьму айфон, пока не подорожал»

- Шопинг - это вполне нормально. Особенно если давно хотели совершить эту покупку. Но такие вещи лучше покупать осознанно, не допускать спонтанных решений только потому, что вышла новая модель или вы боитесь девальвации. Лучше сначала ответить на вопрос, зачем вы это делаете. И конечно, любые покупки лучше делать на дополнительные деньги - сверх резервного фонда.

3. «Куплю новый фотоаппарат»

- Если он нужен не для хобби, а для работы, которая приносит доход, то это правильный выбор. Инвестиции в средства производства - лучшие вложения. Потому что собственный бизнес дает гораздо более высокую прибыль, чем рынок ценных бумаг. Хотя и рисков здесь немало.

4. «Вложу в доллары или золото»

- Это стандартная страховка от кризиса. Но она не всегда работает. Поэтому переводить все рубли в доллары только потому, что вы боитесь кризиса, не совсем правильно. Если посмотреть на 10-летний срок, то доходность рублевых активов была выше. То есть положи мы одинаковую сумму и в рублях, и в долларах на депозиты 10 лет назад, то к нынешнему времени рублевый депозит оказался бы выгоднее. Даже несмотря на девальвацию. Потому что ставки по рублевым вкладам в банках были гораздо выше долларовых. У золота тоже есть свои нюансы. Самый главный - его нельзя покупать в физическом виде, потому что тогда придется заплатить НДС, который при продаже не возвращается. А если покупать золото на бирже, то оно колеблется в цене. И во время кризиса тоже падает.

5. «Вложусь в акции»

- Этот вариант подходит только для тех, у кого уже есть подушка безопасности. Потому что ситуация на рынках сейчас неопределенная. Акции вполне могут упасть на 30-40%. Поэтому на биржу лучше пускать те деньги, которые вам точно не потребуются в течение трех лет. Почему такой срок? Потому что по многолетней статистике, вероятность получить убыток на бирже в течение года составляет 30%. В течение трех лет - 5%. А в течение 10 лет - это доли процента. Кроме того, три года - это минимальный срок, при котором можно получить налоговый вычет по ИИС (индивидуальный инвестиционный счет - подробнее о нем ниже).

6. «Отдам долги»

- Разумный подход. Потому что ставки по кредитам всегда выше, чем по большинству вариантов вложений. Но все сбережения отдавать банкирам не совсем верно. Часть денег лучше оставить в заначке - на всякий пожарный.

7. «Куплю респираторы и тушенку»

- Такое поведение имеет смысл, когда мы точно знаем, что в будущем возможны перебои с поставками этих товаров, а инфляция в стране быстрая и непредсказуемая. Но сейчас нет предпосылок к тому, чтобы цены резко росли, а какие-то товары исчезали из магазинов. Поэтому на всю сумму точно покупать не стоит.

НАГЛЯДНО

В чем держат деньги россияне (руб.)

Рубли в банках - 25 трлн

Доллары в банках - 7 трлн

Инвестиции на бирже - 4 трлн

По данным ЦБ, Мосбиржи и НАУФОР на сентябрь этого года.

Россияне держат в банковских вкладах 25 триллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Двойной доход - на бирже

Наиболее удобный и выгодный способ начать торговать на бирже - открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Если вы «чайник» в мире инвестиций, самая консервативная стратегия – открыть ИИС и купить государственные облигации (ОФЗ). Тогда доход будет складываться из двух составляющих. Во-первых, купонов, которые сопоставимы с процентами по вкладу. Во-вторых, налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы). Безопасность близка к 100%.

Для льготных инвестиций есть лишь два ограничения. Первое - вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть доход, с которого уплачивался НДФЛ). Второе - чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

Прибыль по ИИС даже при самом консервативном подходе почти вдвое выше, чем по банковскому депозиту. Если вы вложите деньги в гособлигации (сейчас их доходность - около 4 - 5% годовых) и получите налоговый вычет, средняя доходность в течение трех лет составит 8 - 9% годовых.

По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка, более 2,5 млн россиян уже открыли ИИС. Чтобы сделать это, нужно заключить договор с брокерской компанией, у которой есть лицензия ЦБ (или с брокерским отделением крупного банка – так обычно удобнее). Она откроет счет и предоставит доступ к торговой системе. Сделки совершаются онлайн: через компьютер или смартфон.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Есть ли смысл держать деньги в банке?

По последней статистике Центробанка, россияне хранят на вкладах больше 32 триллионов рублей. Мы доверяем банкам, потому что 15 лет в стране действует система страхования вкладов. По ней, если банк теряет лицензию или банкротится, клиентам возвращают всю сумму, лежащую на счетах (но не больше 1,4 млн рублей).

В последние несколько лет ЦБ постепенно снижает ключевую ставку. Она достигла рекордно низкого значения – 4,25% годовых. И к концу года может упасть еще немного - до 4% годовых. От нее напрямую зависят ставки по вкладам в коммерческих банках.

По мнению экспертов, несмотря на такое снижение, вклад в банке - это фундамент личных финансов. Там должна лежать как минимум треть сбережений (или все деньги, если сумма меньше двух-трех ваших зарплат). Если у вас больше миллиона рублей, то есть смысл излишки разместить в других инструментах. Со следующего года с «миллионеров» начнут взимать подоходный налог.

КОНКРЕТНО

Как снижаются ставки по вклада (% годовых)

Январь 2019 - 7,5

Апрель - 7,5

Июль - 7,1

Октябрь - 6,5

Январь 2020 - 5,8

Апрель - 5,4

Июль - 4,6

Октябрь - 4,3

По данным Центробанка (максимальная ставка в топ-10 банков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банки снижают ставки по процентам. Куда вложить деньги?

«Комсомолка» изучила рынок альтернативных финансовых инструментов (подробности).