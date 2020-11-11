Биография Игоря Артемьева, ставшего помощником премьера Мишустина

Игорь Артемьев стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Игорь Артемьев родился 27 ноября 1961 года в Ленинграде в семье инженеров.

В 1983 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, затем аспирантуру кафедры анатомии и физиологии Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, в 1998 г. — юридический факультет СПбГУ.

Карьеру Игорь Артемьев начал с ленинградского городского Совета народных депутатов, где работал председателем комиссии по экологии и коммунальному хозяйству и комиссии по анализу приватизации.

В 1990 году входил в депутатскую группу «Март» и блок «Демократическая Россия».

В 1992 году стал одним из основателей Региональной партии центра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 1996 года был председателем ее политсовета.

В 1993 году Игорь Артемьев выдвигался по одномандатному округу Санкт-Петербурга на выборах в Госдуму I созыва. Накануне голосования снял свою кандидатуру в пользу представителя партии «ЯБЛоко» Михаила Амосова.

В 1994 г. - один из лидеров избирательного блока «Любимый город», образованного Региональной партией центра и Санкт-Петербургской организации Демократической партии России Николая Травкина. Блок находился в оппозиции мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

1994-1996 годы - депутат заксобрания Санкт-Петербурга.

Весной 1996 году Артемьев выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, но снял ее перед первым туром в пользу Владимира Яковлева, который был избран главой города.

В 1996 - 1999 годах Артемьев занимал пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и возглавлял Комитет финансов городской администрации.

В 1999–2003 годы - депутат Госудумы III созыва от партии «Яблоко».

В 2000 году Артемьев баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, но выборы проиграл.

2001-2008 годы - зампредседателя партии «Яблоко».

С момента основания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в марте 2004 года занимал пост ее руководителя.

Женат, четверо детей.

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