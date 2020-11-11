Зима не за горами: в Москве животные меняют шерсть

Белки заранее готовятся к холодам, меняя рыжую шубку на серую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве начались первые заморозки. В связи с чем автомобилисты кинулись менять резину, а животные шубы. Осенняя линька, как известно, начинается в преддверии холодов.

Например, белки. Они обитают практически во всех лесопарковых зонах столицы. Некоторые из них ручные и не прочь угоститься чем-нибудь вкусненьким прямо из рук прохожих. Однако специалисты предупреждают, что невинная мимишная кормёжка может обернуться инфекцией. Потому как белки - переносчики бешенства. В настоящий момент они меняют легкую рыжую шубку на более густую и серую.

Как рассказали kp.ru в Мосприроде, процесс этот длится до конца ноября. Параллельно с этим, чтобы пережить морозы, белки утепляют жилище, используя мох и сухую траву. Кроме этого, нужно запастись едой. Желуди, орехи, шишки. Всё это складируется в дупле или прячется между корнями деревьев. Зимой белки выходят на променад и таким образом добывают себе завтрак, если, конечно, заначку не утащили.

- Также эти животные любят полакомиться сушеными грибами, которые загодя развешивают на веточки, - добавили в Мосприроде. - Обычно после сытного завтрака белки возвращаются к себе в логово и сладко спят до следующего утра.

Готовятся к зиме и московские зайцы. Они живут в природно-исторических парках «Тушинский», «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Измайлово», природном заказнике «Северный», а также на территории памятника природы «Серебряный бор». Беляк одевается в белый полушубок, а русак удлиняет шерсть. У обоих к зиме на лапах отрастают щеточки из меха, чтобы было удобнее бегать по снегу и рыть норы.

Ряд природно-исторических парков Москвы населяют зайцы. Фото: DPA/TASS

Еще один зверек - ласка. Самый маленький хищник в Москве. И занесенный к тому же в Красную книгу столицы. Живет, как и белка, в разных лесопарках. Но он более осторожный. К людям не подойдет. А если услышит шорох, спрячется под землю, где и проводит основную часть жизни, охотясь на мышей. После линьки, которая закончится к декабрю, буро-коричневые ласки станут полностью белыми. Если снег растает или не выпадет, их будет гораздо легче заметить между деревьями.

Ласки закончат линять к декабрю, их мех полностью станет белым. Фото: imago/blickwinkel/ТАСС

Началась линька и у горностаев, живущих в Бирюлевском дендропарке и на природной территории «Долина реки Сетунь». Они похожи на ласок, но тельцем несколько крупнее. Летом горностаи коричневого цвета с оттенком бурого, но к зиме также становятся белыми. На снегу этих животных только по черным бусинкам глаз и можно заметить.