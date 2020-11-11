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"Дела Кристины Асмус плохи": Гарик Харламов отдыхает в Сочи с сестрой Анны Ковальчук

Катерина Ковальчук окружила шоумена заботой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Катерина Ковальчук (справа) со своей знаменитой сестрой актрисой Анной Ковальчук

Катерина Ковальчук (справа) со своей знаменитой сестрой актрисой Анной Ковальчук

Фото: Instagram.com

Известие о том, что Гарик Харламов отдыхает в Сочи с актрисой Катериной Ковальчук, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сплетники уверены, что между артистами вспыхнул бурный роман. Осведомленные источники утверждают, что 27-летняя красавица, которая является точной копией бывшей жены шоумена Кристины Асмус, окружила резидента Comedy Club заботой. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Катя - сестра по отцу звезды фильма "Тайны следствия" Анны Ковальчук.

"Сейчас Гарик по-настоящему счастлив", - наперебой рапортуют друзья Харламова. В окружении пары отмечали, что шоумен и Катерина Ковальчук начали проявлять друг к другу симпатию еще до развода артиста с Кристиной Асмус. Как пишет Woman.ru, Ковальчук даже кормила Харламова домашними обедами. Харламов же в благодарность буквально пылинки с красавицы сдувал, не стеснялся проявлять нежность.

Невозможно не заметить явное сходство между Екатериной и Кристиной, с которой Харламов прожил семь лет. Девушки не просто одного типажа. У них даже голоса похожи и манера разговора.

К слову, Катерина - сестра 43-летней Анны Ковальчук, известной зрителям по ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Мастер и Маргарита". У них один отец. Причем о родстве со знаменитостью Ковальчук узнала только в 16 лет.

Через год Катя познакомилась и с отцом, и с сестрой. Актрисы тепло общаются и регулярно проводят вместе время.

Звездное родство девушек не на шутку озадачило блогера Лену Миро. Она заявила, что "дела Кристины Асмус плохи". "Дочь не проводила в школу. Деньги не зарабатываются. Удивить трещинками тела зрителя уже не может- все уже видели. Даже имущество с Гариком пока не попилено. В общем, не жизнь, а сплошная високосная боль. А тут - новость! У Гарика завелась новая личная жизнь!", - пишет Миро.

Лена призналась, что ей стало обидно за Асмус. "Сменил старую Асмус на такую же новую и доволен, как слон? Подлец! Однако дело оказалось для Асмус гораздо хуже. Если просто девушку из Коми можно было не опасаться, то актриса с подвязками в театральной среде - это жутко обидно. Девочка Катя оказалась сестрой Анны Ковальчук", - резюмировала Миро.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнна Ковальчук: досье KP.RU

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