Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru

Ректор МГИМО: Я собрал студентов из Армении и Азербайджана и объяснил, что нужно вести себя цивилизованно

Академик Анатолий Торкунов стал гостем радио "Комсомольская правда"
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО), академик Анатолий Торкунов побывал в студии радио «Комсомольская правда», где рассказал о работе одного из самых известных российских вузов.

Речь зашла и о ситуации в Нагорном Карабахе. В МГИМО обучаются студенты из самых разных стран мира, в том числе и из Азербайджана и Армении.

- Сейчас, когда вспыхнул этот конфликт, я собрал ребят – и азербайджанцев, и армян – в одной аудитории, с ними достаточно долго беседовал. Я понимаю их эмоции, их чувства. Но они учатся в России, в едином коллективе. Поэтому эмоции и чувства не должны высказываться и выказываться в коллективе, вести к какому-то раздраю межобщинному, межнациональному, межконфессиональному.

Это, конечно, непростая задача, но ребята у нас умные, толковые, мне кажется, что они меня поняли. Буду надеяться на их сдержанность и понимание. Они приехали в Москву получать знания и будут из этого исходить.

А вот с ребятами из Белоруссии подобного рода бесед не проводил. Потому что я не чувствую такого среди нашей общины белорусской столь эмоционального накала. Может быть, это связано с тем, что они в большинстве своем находятся в Белоруссии сегодня. Они не приехали, на онлайн-обучении. Это очень способные студенты. И поступают ведь к нам не из школы. Их направляют уже после первого курса Белорусского государственного университета. Так что они чуть постарше и очень ответственно занимаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карабах патрулируют российские миротворцы на "Тиграх" и "Тайфунах"

Вдоль Лачинского коридора обустраиваются 16 наблюдательных постов с бойцами, которые получили опыт миротворческой миссии в Сирии (подробности)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: кто они, откуда и чем вооружены

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил, каким будет российский военный контингент в Закавказье (подробности)

Западные СМИ снова искажают факты: «Мирные инициативы России провоцируют гнев в Армении»

Что пишут иностранные журналисты о размещении наших миротворцев в Карабахе (подробности)

Политика: ВОЙНАОбострение конфликта в Нагорном Карабахе

Рекомендуемые