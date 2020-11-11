Ректор МГИМО: Я собрал студентов из Армении и Азербайджана и объяснил, что нужно вести себя цивилизованно

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО), академик Анатолий Торкунов побывал в студии радио «Комсомольская правда», где рассказал о работе одного из самых известных российских вузов.

Речь зашла и о ситуации в Нагорном Карабахе. В МГИМО обучаются студенты из самых разных стран мира, в том числе и из Азербайджана и Армении.

- Сейчас, когда вспыхнул этот конфликт, я собрал ребят – и азербайджанцев, и армян – в одной аудитории, с ними достаточно долго беседовал. Я понимаю их эмоции, их чувства. Но они учатся в России, в едином коллективе. Поэтому эмоции и чувства не должны высказываться и выказываться в коллективе, вести к какому-то раздраю межобщинному, межнациональному, межконфессиональному.

Это, конечно, непростая задача, но ребята у нас умные, толковые, мне кажется, что они меня поняли. Буду надеяться на их сдержанность и понимание. Они приехали в Москву получать знания и будут из этого исходить.

А вот с ребятами из Белоруссии подобного рода бесед не проводил. Потому что я не чувствую такого среди нашей общины белорусской столь эмоционального накала. Может быть, это связано с тем, что они в большинстве своем находятся в Белоруссии сегодня. Они не приехали, на онлайн-обучении. Это очень способные студенты. И поступают ведь к нам не из школы. Их направляют уже после первого курса Белорусского государственного университета. Так что они чуть постарше и очень ответственно занимаются.

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