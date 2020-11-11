Версия крушения самолета телеведущего Александра Колтового: Причиной аварии мог стать пустой масляный бак

41-летний Александр Колтовой погиб 7 ноября. Фото: Instagram.com

Следственный комитет назвал приоритетную версию крушения легкомоторного самолета Piper Sport телеведущего НТВ Александра Колтового. Напомним, 41-летний мужчина погиб 7 ноября. В 14:54 двухместный самолет вылетел с аэродрома Мячково неподалеку от подмосковного города Лыткарино и через 15 минут рухнул недалеко от Люберец. При падении самолет взорвался. Вместе с Колтовым погибла 33-летняя Наталья Климова - коллеги и знакомые говорят, что никогда не видели эту девушку.

Тем временем Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России обнародовало предварительные итоги расследования.

Падение самолета Колтового попало на видео. Фото: кадр с видео

«ЗАВЕЛСЯ НЕ С ПЕРВОГО РАЗА»

- Перед вылетом пилот самостоятельно заправил легкомоторный самолет топливом, - рассказала старший помощник руководителя ММСУТ СК России Елена Марковская. - Образцы топлива следователи уже изъяли из ангара. Кроме того, с места происшествия отобраны образцы грунта, на которых могут находиться следы топлива.

Впереди несколько экспертиз.

Кстати, одна из камер, установленных на аэродроме Мячково сняла, что перед вылетом Александр Колтовой какое-то время пытался запустить двигатель своего самолета - это получилось далеко не сразу.

Далее…

- Согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей, - говорит Марковская. - В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст.

Приоритетная версия следствия - техническая неисправность самолета.

Пилотирование было хобби Александра Колтового. Фото: Instagram.com

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Опубликованные Следственным комитетом данные «Комсомольской Правде» прокомментировал авиаэксперт Александр Романов. Главный вопрос - про отсутствие в масла в баке.

- Речь идет не о том, что масло выгорело при пожаре. Если это сообщили эксперты, значит, бак на момент падения был пуст, - объясняет Романов. - Это говорит о плохой подготовке полета. Масляная система напрямую связана с двигателем. Это подача смазки. Без масла в двигателе начинается огромное трение, возникает вибрация и в итоге он разрушается.

- Перед полетом бак должен быть полным?

- Не обязательно. Есть определенный минимальный предел, на котором можно летать на небольшие расстояния. А куда они летели?

- По словам друзей, это должен был быть перелет в Рыбинск. Ярославская область. Около 280 километров в одну сторону.

- Тогда вообще странно. Без масла столько не пролететь. Если все так, это говорит об очень плохой подготовке судна к полету.

Александр Колтовой работал телеведущим на канале НТВ Фото: Instagram.com

- В малой авиации этим сам пилот занимается?

- Как правило да.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, чешский спортивный самолет Piper Sport Александр Колтовой недавно купил вскладчину с друзьями. (Самолеты этой модели в хорошем состоянии стоят от 2 до 5-6 млн рублей). В принципе, это обычная история - содержать даже такой маленький борт одному довольно накладно. (Ежегодные расходы на хранение, обслуживание и полеты могут обходиться от 300-500 тысяч рублей и выше). Насколько известно, на разбившемся Piper Sport друзья летали по очереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны последние слова Александра Колтового перед смертью

Телеведущий пытался найти место посадки, но, скорее всего, его отвлек пожар в салоне (подробности)