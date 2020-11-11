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Экономика

Госдума продлила молодость до 35 лет: кто сможет рассчитывать на новые меры господдержки

Принят в первом чтении законопроект, по которому на 12,7 миллионов больше россиян окажется молодежью
Елена ОДИНЦОВА
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Теперь молодыми будут официально считаться люди до 35 лет.

Теперь молодыми будут официально считаться люди до 35 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодежью в России будут считаться те, кому исполнилось 14 лет, но еще нет 35. Это одно из положений законопроекта о молодежной политике, который Госдума приняла в первом чтении сегодня, 11 ноября. До сих пор, согласно основам государственной молодежной политики до 2025 года — это ныне действующий правительственный документ, - молодыми считались россияне до 30 лет.

Как объясняют разработчики законопроекта, главная его цель - «определить на федеральном уровне такие понятия как: "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". Так написано в пояснительной записке к документу. С учетом повышения порога молодости до 35 лет, численность молодежи у нас увеличится на 12,7 млн человек — до 41 млн. И, как говорится в пояснительной записке, больше россиян смогут воспользоваться полагающимися молодежи мерами господдержки.

Комментарии в связи с этим пошли уже самые разные. Кто-то считает логичным, что раз пенсионерами россияне теперь становятся позже, то и сроки молодости должны подвинуться. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения теперь вообще считает молодыми людей в возрасте аж до 44 лет (с 44 до 60 — средний возраст). Кто-то же ворчит, что молодежь у нас и так инертная, а ее еще теперь и дольше поддерживать собираются за счет государственных денег.

О каких, собственно, мерах поддержки идет речь? Выплаты на детей в большинстве случаев не зависят от возраста родителей. Наиболее известная и популярная мера именно для молодой семьи — денежная компенсация для тех из них, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Она предусмотрена в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» - 35% от стоимости квартиры для молодых семей с детьми, 30% - если без детей. Но возраст супругов, которые могут участвовать в программе, и так — до 35 лет.

В пояснительной записке к законопроекту приводится такой пример — грант по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов. А еще?

- Есть общефедеральная программа по содействию занятости молодежи. И там молодежь - это до 29 лет. Плюс Трудовой кодекс в некоторых случаях особо оговаривает права именно молодых людей по части их взаимоотношений с работодателем, - объяснил «КП» проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Второе направление — меры по социальной защите молодых семей, которые разные регионы принимают сами. У каждого региона — своя молодежная программа. Это могут быть и свои меры по переподготовке молодых людей, и дополнительные социальные пособия при определенных условиях - например, при рождении ребенка именно у родителей до конкретного возраста.

Как объясняют эксперты, законопроект во многом рассчитан именно на то, чтобы понятия «молодежь» и «молодая семья» были едиными для всей страны. И, независимо от местных условий, было бы понятно, о ком идет речь.

Экономика: ДЕНЕЖКИ

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